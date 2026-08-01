సినిమాలకు పనికొచ్చే ముఖమేనా.. కట్‌ చేస్తే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

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ఆగస్టు 1 మృణాల్ ఠాకూర్(Mrunal Thakur) పుట్టినరోజు. మహారాష్ట్ర ధూలేలో 1992 న జన్మించింది. ఆమె విద్యాభ్యాసం అంతా ముంబై పరిసర ప్రాంతంలోనే సాగింది.
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నాన్న బ్యాంకు ఉద్యోగి కావడంతో తరచూ బదిలీ అవుతుండేది. దాంతో ఇంటర్ పూర్తయ్యేలోపు పదకొండు స్కూళ్లు మారింది.
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2013 ప్రాంతంలో ‘ముజ్సే కుచ్ కెహ్తీ..ఖామోషియాన్’లో నటించి అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. మొదట ఆమె సీరియల్స్తోనే క్రేజ్ దక్కించుకుంది.
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మొదటి సినిమా 2014లో వచ్చింది. ‘విట్టు దండు’ మరాఠీ మూవీతో మృణాల్ సినీ ప్రస్థానం మొదలైంది. ఈ మూవీ తర్వాత 2015 లో ‘లవ్ సోనియా’తో బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసింది. ఈ మూవీలో ఆమె నటనతో మెప్పించినప్పటికీ కమర్షియల్గా మూవీ హిట్ అందుకోలేదు.
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ఆ సమయంలో మృణాల్ పై చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. సినిమాకు పనికొచ్చే మొఖమేనా తనది అంటూ కొందరు కామెంట్లు కూడా చేశారు. ఓసారి డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిపోయిన మృణాల్. ఆత్మహత్య ఆలోచన కూడా వచ్చిందట.
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ఆడిషన్స్ కోసం దర్శకులను నిర్మాతలను అభ్యర్థించాల్సి వచ్చేదని అయినా ఎవరూ కూడా ఒక్క అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదని పేర్కొంది.
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అయితే అవకాశాల కోసం తన పోరాటం మాత్రం ఆపలేదని. పలు చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఉండటం వల్ల తన టాలెంట్పై మేకర్స్కు నమ్మకం కలగడం. ఆ తర్వాత ఆడిషన్స్ లేకుండానే సినిమాల్లోకి తీసుకున్నారని తెలిపింది.
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‘బాడీ షేమింగ్ గురించి చాలా బాధపడ్డాను. నన్ను ‘మట్కా’ అని పిలిచినప్పుడు చాలా కుంగిపోయాను. కానీ ఇప్పుడు నా శరీరంపై నాకు గౌరవం ఉంది. ఎవరో నన్ను నిర్వచించడం కాదు. నేను నన్ను ఎలా చూసుకుంటున్నాననేదే ముఖ్యం’ అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో మృణాల్ చెప్పింది.
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కెరీర్ మొదట్లో కొన్ని సన్నివేశాలు చేయాల్సి వస్తుందని తెలిసి, చాలా పెద్ద సినిమాలు వదిలేశాను. అవకాశాలు కోల్పోయినా, నా విలువల విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. అదే నా అసలైన విజయం అంటోది మృణాల్.
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(Images Source : @mrunalthakur/instagram)