భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

సురీ: పశ్చిమబెంగాల్లో అతనో సాధారణ వ్యక్తి.
జెన్-జీ నిరసనలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో ఉన్న బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత
హార్మూజ్ జలసంధి మూసుకుపోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూరియా ధర ఒక్కసారిగా టన్నుకు దాదాపు వెయ్యి డాలర్లకు పెరిగింది.దేశ య
తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తక రచయిత, ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిపుణుడు రాబర్ట్ కియోసాకి మరోసారి బంగారం, వెండ
నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇ...
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దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
Jul 31 2026 6:00 PM | Updated on Jul 31 2026 6:39 PM
కొన్నిరోజుల క్రితమే పెళ్లి చేసుకున్న 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. భర్త ప్రవీణ్తో కలిసి యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంది.
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