 బర్త్‌డే బ్యూటీ : కియరా అద్వానీ మోస్ట్ స్టన్నింగ్ లుక్స్ | Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos | Sakshi
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బర్త్‌డే బ్యూటీ : కియరా అద్వానీ మోస్ట్ స్టన్నింగ్ లుక్స్

Jul 31 2026 12:00 PM | Updated on Jul 31 2026 12:18 PM

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos1
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బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ (Kiara Advani) బర్త్‌డే ఈ రోజు(జులై 31). కియారా అసలు పేరు అలియా అద్వానీ. సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చే ముందే సల్మాన్ ఖాన్ సూచన మేరకు ఆమె తన పేరును 'కియారా'గా మార్చుకున్నారు.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos2
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యారా కేవలం ఒక సంవత్సరం వయస్సు ఉన్నప్పుడే తన తల్లితో కలిసి 'క్రీమ్' బేబీ సోప్ ప్రకటనలో నటించారు.#HBDKiaraAdvani

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos3
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సినిమాల్లోకి రాకముందు కియారా ముంబైలోని ఒక ప్రీ-స్కూల్‌లో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేశారు. అక్కడ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం, పద్యాలు నేర్పించడం చేసేవారు.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos4
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2014లో వచ్చిన 'ఫగ్లీ' సినిమా ద్వారా కియారా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos5
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ఎం.ఎస్. ధోని బయోపిక్ లో ధోని భార్య 'సాక్షి' పాత్రతో కియారాకు మంచి గుర్తింపు లభించింది.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos6
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సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు సరసన కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'భరత్ అనే నేను' సినిమాతో టాలీవుడ్‌కి పరిచయమై డెబ్యూతోనే బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అందుకున్నారు.

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'కబీర్ సింగ్': విజయ్ దేవరకొండ 'అర్జున్ రెడ్డి'కి హిందీ రీమేక్ అయిన 'కబీర్ సింగ్' లో 'ప్రీతి' పాత్ర కియారా కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పి, ఆమెను రాత్రికి రాత్రే దేశవ్యాప్తంగా స్టార్‌గా మార్చింది.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos8
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ప్రేమ - పెళ్లి: 'షేర్‌షా' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో ప్రేమలో పడిన కియారా, 2023 ఫిబ్రవరిలో రాజస్థాన్‌లోని సూర్యగఢ్ ప్యాలెస్‌లో అతడిని వివాహం చేసుకున్నా.

Indian Actress Kiara Advani Birthday Special Photos9
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(Images Source : Instagram (kiaraaliaadvani)

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