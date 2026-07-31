 తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు) | Sri Srungara Vallabha Swamy Temple, Interesting Photo Story Behind The Sacred Temple Where The Deity Smiles At Every Devotee | Sakshi
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భక్తుడి ఎత్తుకు తగ్గట్టుగా దేవుడి ఎత్తు కూడా కనిపిస్తుందని ఈ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jul 31 2026 11:06 AM | Updated on Jul 31 2026 11:21 AM

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శ్రీ భూసమేత శృంగార వల్లభ స్వామి దేవాలయం (Sri Srungara Vallabha Swamy Temple)

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ఏలేరు నది ఒడ్డున అతి పురాతన కాలంలో స్వయం సిద్ధ క్షేత్రంగా వెలసిన స్వయంభూ శ్రీ భూసమేత శృంగార వల్లభ స్వామి.

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శృంగార వల్లభ స్వామి దేవాలయం ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కాకినాడ జిల్లా, తిరుపతి గ్రామంలో ఉన్న ఒక చారిత్రిక దేవాలయం.

Sri Srungara Vallabha Swamy Temple Tirupati East Godavari 4
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పెద్దాపు­రం మండలంలోని దివిలి గ్రామానికి ఒకటిన్నర కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంది చదలాడ తొలి తిరుపతి.

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చదలాడ గ్రామానికి సమీపంలో ఉండటం వలన ఈ గ్రామానికి చదలాడ తిరుపతి అనే పేరు వచ్చింది.

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విశిష్ట నిర్మాణ శైలితో ఉండే ఈ పుణ్యక్షేత్రం సింహాచలం, తిరుమల తిరుపతి కంటే పురాతనమైనదిగా పేర్కొంటారు.

Sri Srungara Vallabha Swamy Temple Tirupati East Godavari 7
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ప్రధాన దేవత, శృంగార వల్లభ స్వామి విగ్రహం, నవ్వుతున్న భంగిమలో ఉంటుంది. "శృంగార" అనే పేరును "అంద మైన" అనే అర్థంలో వాడారు.

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భక్తుడి ఎత్తుకు తగ్గట్టుగా దేవుడి ఎత్తు కూడా కనిపిస్తుందని ఇక్కడి భక్తుల నమ్మకం.

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ఆలయానికి పాదయాత్రగా వచ్చి ఏడు వారాలు మొక్కు తీర్చుకుంటే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.

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ఇక్కడ స్వామి ఇతర పుణ్యక్షేత్రాల్లో విగ్రహాలకు భిన్నంగా ఎడమ చేతిలో చక్రం, కుడి చేతిలో శంఖం ధరించి ఉండటం విశేషం.

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ఈ ఆలయం సామర్లకోట రైల్వే స్టేషను నుండి దాదాపు 15 కి.మీ., కాకినాడ నుండి 31 కి.మీ. దూరంలో ఉంది.

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# Tag
Tirupati East godavari photo gallery devotional Devotional acitvities venkateswara swamy temple Andhra Pradesh
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