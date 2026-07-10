 ఏపీ : చెవిలో చెబితే కోరికలు తీర్చే వినాయకుడు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari | Sakshi
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ఏపీ : చెవిలో చెబితే కోరికలు తీర్చే వినాయకుడు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jul 10 2026 11:32 AM | Updated on Jul 10 2026 11:41 AM

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari1
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శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari2
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ఈ ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు అనే గ్రామంలో ఉంది.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari3
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9వ శతాబ్దంలో తూర్పు చాళుక్యులచే నిర్మించబడిన ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయంలో, వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలిశాడు.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari4
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ఈ ఆలయంలోని ప్రధాన విశేషం ఏమిటంటే, భక్తులు నేరుగా గర్భాలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారి విగ్రహం చెవిలో తమ కోరికలు, కష్టాలను చెప్పుకోవచ్చు.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari5
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ఈ విగ్రహం ఏటా పెరుగుతుందని స్థానికులు విశ్వసిస్తారు.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari6
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గతంలో చేయించిన వెండి తొడుగులు కూడా కాలక్రమేణా స్వామివారికి సరిపోలేదని చెబుతారు.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari7
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స్వామివారి పాదాల వద్ద నిరంతరం నీరు ఊరుతుండటం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari8
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ఈ ఆలయం కాకినాడకు దాదాపు 30 కి.మీ దూరంలోను, రాజమండ్రికి 50 కి.మీ దూరంలోనూ ఉంది. బిక్కవోలు వరకు రోడ్డు మరియు రైలు రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari9
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Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari10
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Sri Lakshmi Ganapati Temple in Bikkavolu of East Godavari21
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