ఏపీ : చెవిలో చెబితే కోరికలు తీర్చే వినాయకుడు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

1/21
శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం
2/21
ఈ ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు అనే గ్రామంలో ఉంది.
3/21
9వ శతాబ్దంలో తూర్పు చాళుక్యులచే నిర్మించబడిన ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయంలో, వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలిశాడు.
4/21
ఈ ఆలయంలోని ప్రధాన విశేషం ఏమిటంటే, భక్తులు నేరుగా గర్భాలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారి విగ్రహం చెవిలో తమ కోరికలు, కష్టాలను చెప్పుకోవచ్చు.
5/21
ఈ విగ్రహం ఏటా పెరుగుతుందని స్థానికులు విశ్వసిస్తారు.
6/21
గతంలో చేయించిన వెండి తొడుగులు కూడా కాలక్రమేణా స్వామివారికి సరిపోలేదని చెబుతారు.
7/21
స్వామివారి పాదాల వద్ద నిరంతరం నీరు ఊరుతుండటం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత.
8/21
ఈ ఆలయం కాకినాడకు దాదాపు 30 కి.మీ దూరంలోను, రాజమండ్రికి 50 కి.మీ దూరంలోనూ ఉంది. బిక్కవోలు వరకు రోడ్డు మరియు రైలు రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21