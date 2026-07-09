 లయ లేటేస్ట్ మూవీ వదలా ట్రైలర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు) | Vadala Movie Trailer Launch Event Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లయ లేటేస్ట్ మూవీ వదలా ట్రైలర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)

Jul 9 2026 9:42 PM | Updated on Jul 9 2026 9:42 PM

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos1
1/12

లయ, జగపతి బాబు జంటగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ వదలా.

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos2
2/12

తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్.

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos3
3/12

ఈ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos4
4/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos5
5/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos6
6/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos7
7/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos8
8/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos9
9/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos10
10/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos11
11/12

Vadala Movie Trailer Launch Event Photos12
12/12

# Tag
Jagapathi Babu laya trailer lanch Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లయ లేటేస్ట్ మూవీ వదలా ట్రైలర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 3

కుమారుడు, భార్యతో టీమిండియా స్టార్‌ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వైజాగ్‌లో సందడి చేసిన 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ శ్వాసిక చీరలో అలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Unbelivable Facts about Indian 'RAW' 1
Video_icon

మొసాద్ కంటే డేంజర్.. రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే వీడియో
Ground Report On Vepadu Damaged Roads 2
Video_icon

బాబు, పవన్ ఒక్కసారి ఈ రోడ్లని చూడండి
Minister BC Janardhan Reddy Shocking Comments Viral 3
Video_icon

గొడ్డలి పార్టీ మాదే... ఒప్పుకున్నా టీడీపీ లీడర్
NSE IPO likely to get SEBI approval by next month 4
Video_icon

NSE IPOకి త్వరలోనే గ్రీన్ సిగ్నల్ LISTING ఎప్పుడంటే?
Perni Nani & Gudivada Amarnath About YS Jagan Bhimavaram Tour 5
Video_icon

ఈ నెల 15న భీమవరంలో జగన్ పర్యటన
Advertisement