మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్!
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
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ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
Jul 9 2026 11:54 AM | Updated on Jul 9 2026 11:55 AM
రీసెంట్ టైంలో తమిళంలో వరస సినిమాల్లో కనిపిస్తూ ట్రెండింగ్లో ఉన్న శ్వాసిక.. సింపుల్ చీరలో మెరిసిపోయింది.
ట్రెండింగ్ బ్యూటీ శ్వాసిక చీరలో అలా (ఫొటోలు)
మూడు జనరేషన్లతో హీరోయిన్ మెమరబుల్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న కాజల్ (ఫొటోలు)
‘లెనిన్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్మీట్లో భాగ్యశ్రీ బోర్సే .. (ఫొటోలు)
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