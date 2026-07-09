 వైజాగ్‌లో సందడి చేసిన 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు) | The Raja Saab Beauty Riddhi Kumar Stuns In Saree At Vizag Event, Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
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వైజాగ్‌లో సందడి చేసిన 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Jul 9 2026 12:25 PM | Updated on Jul 9 2026 12:34 PM

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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వైజాగ్‌లో ఓ హెయిర్ స్టైల్ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన 'రాజాసాబ్' హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్.. చీరలో తళుక్కున మెరిసింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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# Tag
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