 రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న కాజల్ (ఫొటోలు) | Kajal Is Getting Slimmer Day by Day (Photos) | Sakshi
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రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న కాజల్ (ఫొటోలు)

Jul 9 2026 11:32 AM | Updated on Jul 9 2026 11:41 AM

Kajal Is Getting Slimmer Day by Day (Photos)1
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వరస ఫొటోషూట్స్‌తో అలరిస్తున్న కాజల్ అగర్వాల్.. రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

Kajal Is Getting Slimmer Day by Day (Photos)2
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Kajal Is Getting Slimmer Day by Day (Photos)3
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Kajal Is Getting Slimmer Day by Day (Photos)11
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