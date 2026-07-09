 మూడు జనరేషన్లతో హీరోయిన్ మెమరబుల్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Heroine Enjoys a Memorable Trip with Three Generations Photos | Sakshi
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మూడు జనరేషన్లతో హీరోయిన్ మెమరబుల్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jul 9 2026 11:39 AM | Updated on Jul 9 2026 11:43 AM

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అమ్మ, తాను, చెల్లి, తన కూతురితో కలిసి అంటే మూడు జనరేషన్లకు చెందిన తన ఫ్యామిలీ కలిసి గర్ల్స్ ట్రిప్‌కి వెళ్లినట్లు హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి చెప్పింది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.

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