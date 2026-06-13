 సముద్రంలో స్వర్గం.. దూరం కాదు, మన పక్కనే! (ఫొటోలు) | Netrani Island Karnataka HD Photos | Sakshi
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సముద్రంలో స్వర్గం.. దూరం కాదు, మన పక్కనే! (ఫొటోలు)

Jun 13 2026 12:16 PM | Updated on Jun 13 2026 12:16 PM

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కర్ణాటక తీరానికి సమీపంలో అరేబియన్ సముద్రంలో తేలియాడుతున్న చిన్న దీవి నేత్రాణి ఐలాండ్. (Netrani Island)పై నుంచి చూస్తే హార్ట్ షేప్‌లో కనిపించే ఈ దీవి, క్రిస్టల్ క్లియర్ నీరు, రంగురంగుల కోరల్ రీఫ్స్‌తో భారతదేశంలోనే బెస్ట్ స్కూబా డైవింగ్ స్పాట్స్‌లో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. మురుడేశ్వర్ నుంచి బోటులో కొద్ది దూరంలో చేరుకునే ఈ సముద్ర స్వర్గం, ప్రకృతి ప్రేమికులు, అడ్వెంచర్ లవర్స్‌కి మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది.

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స్కూబా డైవింగ్: ఇది భారతదేశంలోని ఉత్తమ డైవ్ సైట్‌లలో ఒకటి. ఈత రాని వారు కూడా ప్రొఫెషనల్స్ సహాయంతో ఇక్కడ స్కూబా డైవింగ్ చేయవచ్చు.

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సముద్ర జీవులు: ఇక్కడి స్వచ్ఛమైన నీటిలో రంగురంగుల పగడపు దిబ్బలు (Coral Reefs), సీ టర్టిల్స్, బారకుడాస్, మరియు వివిధ రకాల అరుదైన సముద్రపు చేపలను చూడవచ్చు.

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ఎలా చేరుకోవాలి?: ఈ ద్వీపం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మురుడేశ్వర్ తీరానికి దాదాపు 19 కి.మీ (10 నాటికల్ మైళ్లు) దూరంలో ఉంది. మురుడేశ్వర్ బీచ్ లేదా భత్కల్ నుండి పడవలు/స్పీడ్ బోట్ల ద్వారా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు. ప్రయాణానికి దాదాపు 45 నుండి 60 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.

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ఉత్తమ సమయం: అక్టోబర్ నుండి మే నెల వరకు ఇక్కడ పర్యటించడానికి అనువైన సమయం.

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# Tag
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