సముద్రంలో స్వర్గం.. దూరం కాదు, మన పక్కనే! (ఫొటోలు)

1/31
కర్ణాటక తీరానికి సమీపంలో అరేబియన్ సముద్రంలో తేలియాడుతున్న చిన్న దీవి నేత్రాణి ఐలాండ్. (Netrani Island)పై నుంచి చూస్తే హార్ట్ షేప్లో కనిపించే ఈ దీవి, క్రిస్టల్ క్లియర్ నీరు, రంగురంగుల కోరల్ రీఫ్స్తో భారతదేశంలోనే బెస్ట్ స్కూబా డైవింగ్ స్పాట్స్లో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. మురుడేశ్వర్ నుంచి బోటులో కొద్ది దూరంలో చేరుకునే ఈ సముద్ర స్వర్గం, ప్రకృతి ప్రేమికులు, అడ్వెంచర్ లవర్స్కి మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది.
2/31
స్కూబా డైవింగ్: ఇది భారతదేశంలోని ఉత్తమ డైవ్ సైట్లలో ఒకటి. ఈత రాని వారు కూడా ప్రొఫెషనల్స్ సహాయంతో ఇక్కడ స్కూబా డైవింగ్ చేయవచ్చు.
3/31
సముద్ర జీవులు: ఇక్కడి స్వచ్ఛమైన నీటిలో రంగురంగుల పగడపు దిబ్బలు (Coral Reefs), సీ టర్టిల్స్, బారకుడాస్, మరియు వివిధ రకాల అరుదైన సముద్రపు చేపలను చూడవచ్చు.
4/31
ఎలా చేరుకోవాలి?: ఈ ద్వీపం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మురుడేశ్వర్ తీరానికి దాదాపు 19 కి.మీ (10 నాటికల్ మైళ్లు) దూరంలో ఉంది. మురుడేశ్వర్ బీచ్ లేదా భత్కల్ నుండి పడవలు/స్పీడ్ బోట్ల ద్వారా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు. ప్రయాణానికి దాదాపు 45 నుండి 60 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
5/31
ఉత్తమ సమయం: అక్టోబర్ నుండి మే నెల వరకు ఇక్కడ పర్యటించడానికి అనువైన సమయం.
6/31
7/31
8/31
9/31
10/31
11/31
12/31
13/31
14/31
15/31
16/31
17/31
18/31
19/31
20/31
21/31
22/31
23/31
24/31
25/31
26/31
27/31
28/31
29/31
30/31
31/31