 ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు) | Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada | Sakshi
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విజయవాడ : అంగరంగ వైభవంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 10:37 AM | Updated on Jul 29 2026 10:48 AM

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada1
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విజయవాడ : ‘వరి కంకుల మధ్య మా దుర్గమ్మా.. నిను చూచిన కనులదే భాగ్యం కదమ్మా..’ అంటూ భక్తులు పులకించారు.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada2
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ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada3
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ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలతో అలంకరించారు.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada4
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ప్రధాన ఆలయంలో మూలవిరాట్‌కు వరి కంకులనే ఆభరణాలుగా తీర్చిదిద్దారు. ముగ్ధ మనోహరమైన అమ్మవారి రూపాన్ని చూసిన భక్తులు మైమరిచారు.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada5
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తెల్లవారు జాము నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చి శాకంబరీగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada6
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అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని కరివేపాకు తోటగా మలిచిన తీరు అందరికీ ముగ్ధులను చేసింది.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada7
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మరో వైపు ఆషాఢ మాసోత్సవం నేపథ్యంలో అమ్మవారికి సారె సమర్పించేందుకు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు.

Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada8
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada9
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada10
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada11
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada12
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada13
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada14
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada15
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada16
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada17
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada18
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada19
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada20
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada24
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Shakambari Utsavam at the Kanaka Durga Temple atop Indrakeeladri in Vijayawada25
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# Tag
shakambari ustawalu shakambari festival Shakambari Devi Indrakeeladri vijayawada photo gallery Ashada Masam
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