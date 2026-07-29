 గూగుల్ ఉన్నప్పుడు... గురువు అవసరమా? | Guru Purnima 2026: Do You Need a Guru In This Digital world | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గూగుల్ ఉన్నప్పుడు... గురువు అవసరమా?

Jul 29 2026 10:09 AM | Updated on Jul 29 2026 10:25 AM

Guru Purnima 2026: Do You Need a Guru In This Digital world

ఒక సందేహం వస్తే చాలు... చేతిలోని ఫోన్ తీసి గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తాం. ఇంకా కాస్త వివరంగా కావాలంటే AIని అడుగుతున్నాం. పుస్తకాల నుంచి క్లాస్‌రూమ్‌ల వరకు అన్నీ డిజిటల్ అవుతున్న కాలమిది. మరి ఇలాంటి రోజుల్లో గురువు అవసరం ఏముంది? అంటే.. ఇవాళ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా దీని గురువు ఆవశ్యకత గురించి సవివరంగా చూద్దామా. అంతేకాదండోయ్‌ దీని గురించి సోషల్ మీడియా మాత్రం దీనికి ఓ ఆసక్తికరమైన సమాధానం చెబుతోంది.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్, వాట్సాప్... ఏ వేదిక చూసినా ఒకే దృశ్యం. పాత స్కూల్ టీచర్‌తో దిగిన ఫొటో, కాలేజీ లెక్చరర్‌తో ఉన్న సెల్ఫీ, "మీరు లేకపోతే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చేవాడిని కాదు సార్", "హ్యాపీ గురు పౌర్ణమి మేడమ్" అంటూ పోస్టులు, వీడియోలు, జ్ఞాపకాలు. కొందరు ఏళ్ల తర్వాత తమ గురువులను నేరుగా కలిసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నారు. మరికొందరు తమ విజయాన్ని గురువులకు అంకితం చేస్తున్నారు. ఇది ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతోంది. సమాచారం కోసం గూగుల్‌ను ఆశ్రయించొచ్చు. కానీ జీవితానికి దిశ చూపిన వ్యక్తిని మాత్రం మనసు ఎప్పటికీ మర్చిపోదు.

అవి గురువు దగ్గరే నేర్చుకోగలం..
గూగుల్ సమాచారం ఇస్తుంది. AI సమాధానం చెబుతుంది. కానీ ఆ సమాధానాన్ని ఎప్పుడు, ఎలా ఉపయోగించాలో చెప్పేది గురువే. ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్పడం కంటే ఎక్కువగా, ఓటమిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, విజయం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఒదిగి ఉండాలి, మన సామర్థ్యాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అనే విషయాలు గురువు దగ్గరే నేర్చుకుంటాం.

అందుకే గురువు అంటే కేవలం పాఠశాలలో పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే కాదు. జీవితంలో సరైన సమయంలో సరైన మాట చెప్పి దారి చూపిన ప్రతి ఒక్కరూ గురువులే. తల్లిదండ్రులు, కోచ్‌లు, సీనియర్లు, జీవితంలో స్ఫూర్తినిచ్చిన వ్యక్తులు కూడా ఆ స్థానంలో నిలుస్తారు.

AI ఎంత అభివృద్ధి చెందినా అది అనుభవాన్ని సృష్టించలేదు. గూగుల్ ఎంత వేగంగా సమాధానం ఇచ్చినా అది మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దదు. అందుకే సాంకేతికత ఎంత ముందుకు వెళ్లినా గురువు విలువ తగ్గలేదు. పైగా డిజిటల్ యుగంలో మంచి గురువు అవసరం మరింత పెరిగింది. ఎందుకంటే సమాచారం అపారంగా ఉన్న ఈ కాలంలో ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం, ఏది ఉపయోగకరం అనే వివేకం నేర్పించేది గురువే.

గురు పౌర్ణమి కూడా అదే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. ఈ రోజు కేవలం సంప్రదాయ పూజలు చేసే రోజు మాత్రమే కాదు. మన జీవితంలో వెలుగు నింపిన వ్యక్తిని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకునే రోజు. చిన్నప్పుడు చేతి వేళ్లు పట్టుకుని అక్షరాలు దిద్దించిన గురువు నుంచి, జీవితంలో కష్టకాలంలో ధైర్యం చెప్పిన వ్యక్తి వరకు... ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞత చెప్పే సందర్భం.

టెక్నాలజీ కాలాన్ని మార్చింది. నేర్చుకునే పద్ధతిని మార్చింది. కానీ గురువు స్థానాన్ని మాత్రం మార్చలేకపోయింది. అందుకే గూగుల్, AIల యుగంలో కూడా గురు పౌర్ణమి ట్రెండ్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ప్రతి విజయకథ వెనుక కనిపించని ఒక గురువు ఉంటాడు.

"గూగుల్ జవాబులు ఇస్తుంది... గురువు జీవితాన్ని మార్చే ప్రశ్నలు అడగడం నేర్పిస్తాడు. అందుకే గూగుల్ ఉన్నా... గురువు అవసరమే".

(చదవండి: హ్యాట్సాఫ్ మేడం..! ఆ ఐడియాకి మాటల్లేవ్‌ అంతే..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో మానస వారణాసి ట్రెండింగ్ ఫొటోలు
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)
photo 4

సింహాచలం: 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ...పరవశించిన భక్త జనవాహిని (ఫొటోలు)
photo 5

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ సక్సెస్‌ మీట్‌...ముఖ్య అతిథిగా హీరో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Free TTD Break Darshan With Plot Purchase 1
Video_icon

టీటీడీ ప్రతిష్టకు దెబ్బ..! ఫ్లాట్ కొంటే టీటీడీ బ్రేక్ దర్శనం ఫ్రీ
Abhishek Sharma Dropped From Team India 2
Video_icon

బుడ్డోడు దెబ్బకు అభిషేక్ పై వేటు.. వెళ్లి IPL ఆడుకో
Heavy Rains In Telangana Yellow Alert In Several Districts 3
Video_icon

తెలంగాణ లో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Ram Charan Special Appearance In Venky Mama Movie Adarsha Kutumbam 4
Video_icon

ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ! వెంకీ మామా సినిమాలో చెర్రీ?

TG High Court Big Shock To HYDRA Commissioner AV Ranganath 5
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పుపై రేవంత్ రియాక్షన్.. తగ్గేదే లే..
Advertisement
 