అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)

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19వ హ్యుందాయ్ ఇండియా కౌచర్ వీక్ 2026 జూలై 23 నుంచి 29 వరకు అద్భుతంగా జరగనున్నాయి. (Hyundai India Couture Week 2026)
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చరిత్రలో తొలిసారిగా ఢిల్లీ వెలుపల, హైదరాబాద్లోని ఐకానిక్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో అనామిక ఖన్నా షోతో ఇది ప్రారంభమైంది.
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మిగతా ప్రదర్శనలు న్యూఢిల్లీలోని తాజ్ ప్యాలెస్లో రోహిత్ బాల్, రాహుల్ మిశ్రా, ఫల్గుణి షేన్ పీకాక్ వంటి దిగ్గజ డిజైనర్ల కలెక్షన్స్తో కొనసాగాయి.
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హైదరాబాద్ వేదికగా అనామిక ఖన్నా 'మూన్లైట్ ప్యాలెస్' కలెక్షన్తో అదరగొట్టగా, ఫల్గుణి షేన్ పీకాక్ 'లె గ్రాండ్ వాయేజ్' షోతో ఆకట్టుకోగా, రోహిత్ బాల్, హౌస్ ఆఫ్ మసబా, జెజె వలయా, తరుణ్ తహిలియాని, రాహుల్ మిశ్రా గ్రాండ్ ఫినాలేతో ఈ ఫ్యాషన్ వీక్ను అద్భుతంగా ముగించారు.
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ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (FDCI) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ లగ్జరీ కౌచర్ వేడుక దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హ్యాండ్లూమ్స్, మోడ్రన్ డిజైన్లు, సాంప్రదాయ చేనేత కళా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాయి.
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Photo Credit : fdciofficial (instagram)