 అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు) | The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీ : ఇండియా కౌచర్ వీక్ 2026లో మెరిసిన సిద్ధార్థ్,వాణి కపూర్ (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 10:09 AM | Updated on Jul 29 2026 10:13 AM

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 1
1/28

19వ హ్యుందాయ్ ఇండియా కౌచర్ వీక్ 2026 జూలై 23 నుంచి 29 వరకు అద్భుతంగా జరగనున్నాయి. (Hyundai India Couture Week 2026)

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 2
2/28

చరిత్రలో తొలిసారిగా ఢిల్లీ వెలుపల, హైదరాబాద్‌లోని ఐకానిక్ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో అనామిక ఖన్నా షోతో ఇది ప్రారంభమైంది.

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 3
3/28

మిగతా ప్రదర్శనలు న్యూఢిల్లీలోని తాజ్ ప్యాలెస్‌లో రోహిత్ బాల్, రాహుల్ మిశ్రా, ఫల్గుణి షేన్ పీకాక్ వంటి దిగ్గజ డిజైనర్ల కలెక్షన్స్‌తో కొనసాగాయి.

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 4
4/28

హైదరాబాద్ వేదికగా అనామిక ఖన్నా 'మూన్‌లైట్ ప్యాలెస్' కలెక్షన్‌తో అదరగొట్టగా, ఫల్గుణి షేన్ పీకాక్ 'లె గ్రాండ్ వాయేజ్' షోతో ఆకట్టుకోగా, రోహిత్ బాల్, హౌస్ ఆఫ్ మసబా, జెజె వలయా, తరుణ్ తహిలియాని, రాహుల్ మిశ్రా గ్రాండ్ ఫినాలేతో ఈ ఫ్యాషన్ వీక్‌ను అద్భుతంగా ముగించారు.

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 5
5/28

ఫ్యాషన్ డిజైన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (FDCI) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ లగ్జరీ కౌచర్ వేడుక దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హ్యాండ్‌లూమ్స్, మోడ్రన్ డిజైన్లు, సాంప్రదాయ చేనేత కళా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాయి.

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 6
6/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 7
7/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 8
8/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 9
9/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 10
10/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 11
11/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 12
12/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 13
13/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 14
14/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 15
15/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 16
16/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 17
17/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 18
18/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 19
19/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 20
20/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 21
21/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 22
22/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 23
23/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 24
24/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 25
25/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 26
26/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 27
27/28

The 19th edition Hyundai India Couture Week 2026 28
28/28

Photo Credit : fdciofficial (instagram)

# Tag
india couture week fashion designer Fashion show photo gallery Bollywood Hyderabad aditi rao Hydari Vaani kapoor
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో మానస వారణాసి ట్రెండింగ్ ఫొటోలు
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

అత్యంత వైభవంగా ఇండియా కౌచర్ వీక్ ..! ఫ్యాషన్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా..(ఫొటోలు)
photo 4

సింహాచలం: 32 కిలోమీటర్ల మేర గిరి ప్రదక్షిణ...పరవశించిన భక్త జనవాహిని (ఫొటోలు)
photo 5

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ సక్సెస్‌ మీట్‌...ముఖ్య అతిథిగా హీరో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma Dropped From Team India 1
Video_icon

బుడ్డోడు దెబ్బకు అభిషేక్ పై వేటు.. వెళ్లి IPL ఆడుకో
Heavy Rains In Telangana Yellow Alert In Several Districts 2
Video_icon

తెలంగాణ లో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Ram Charan Special Appearance In Venky Mama Movie Adarsha Kutumbam 3
Video_icon

ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ! వెంకీ మామా సినిమాలో చెర్రీ?

TG High Court Big Shock To HYDRA Commissioner AV Ranganath 4
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పుపై రేవంత్ రియాక్షన్.. తగ్గేదే లే..
Arunachalam Moksha Margam New Rules 5
Video_icon

అరుణాచలం మోక్షమార్గంలో కొత్త రూల్స్
Advertisement