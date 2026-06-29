 విశాఖపట్నం : క్యాట్‌వాక్‌తో కెవ్వుకేక (ఫొటోలు) | Fashion Show in Visakhapatnam | Sakshi
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ర్యాంప్‌పై మోడల్స్‌ హొయలు (ఫొటోలు)

Jun 29 2026 9:02 AM | Updated on Jun 29 2026 9:02 AM

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విశాఖపట్నం : జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫ్యాషన్‌ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘జేడీ వార్షిక డిజైన్‌ అవార్డులు–2026’ వేదికపై వినూత్న వ్రస్తాలంకరణతో మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌పై హొయలుపోయారు.

Fashion Show in Visakhapatnam2
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బీచ్‌రోడ్డులోని ఒక హోటల్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ ఫ్యాషన్‌షోను రేస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ సమన్వయంతో నిర్వహించారు.

Fashion Show in Visakhapatnam3
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భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం.. ఇలా పంచభూతాల ప్రేరణతో ‘వసుధైవ కుటుంబం’ అనే థీమ్‌తో విద్యార్థులు ఈ డిజైనర్‌ దుస్తులను మలిచారు.

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భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మేళవిస్తూ రూపొందించిన ఈ కలర్‌ఫుల్‌ దుస్తులను ధరించి ముంబై, బెంగళూరు, పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన మోడల్స్‌ ర్యాంప్‌పై నడుస్తుంటే వేదిక ధగధగలాడింది.

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