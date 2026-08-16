 నల్లని చీర.. ఎర్రటి పూలు.. అందంగా రాశీ (ఫొటోలు) | Raashi Looks Stunning in a Black Saree with Red Flowers Photos | Sakshi
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నల్లని చీర.. ఎర్రటి పూలు.. అందంగా రాశీ (ఫొటోలు)

Aug 16 2026 4:02 PM | Updated on Aug 16 2026 4:03 PM

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తెలుగులో పలు సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉ‍న్న రాశీ సింగ్.. బ్లాక్ చీరలో ఎర్రని గులాబీ పూలతో అందంగా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.

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నల్లని చీర.. ఎర్రటి పూలు.. అందంగా రాశీ (ఫొటోలు)
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