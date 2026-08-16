 అమితాబ్‌కు షాకిచ్చిన మూడడుగుల డాక్టర్‌ గణేశ్‌! | Worlds Shortest Doctor Dr Ganesh Baraiya on Kaun Banega Crorepati | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమితాబ్‌కు షాకిచ్చిన మూడడుగుల డాక్టర్‌ గణేశ్‌!

Aug 16 2026 12:10 PM | Updated on Aug 16 2026 12:10 PM

Worlds Shortest Doctor Dr Ganesh Baraiya on Kaun Banega Crorepati

ముంబై: జీవితంలో ముందుకు సాగాలనే తపన, పట్టుదల ఉంటే ఎలాంటి అడ్డంకులనైనా ఎదుర్కొని విజయం సాధించవచ్చని డాక్టర్ గణేష్ బరైయా నిరూపించారు. కేవలం మూడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఆయన, ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి డాక్టర్‌గా గుర్తింపు పొందారు. అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్ చేస్తున్న టీవీ షో ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి’ వేదికపై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

గుజరాత్‌లోని భావ్‌నగర్ జిల్లా గోర్ఖీ గ్రామానికి చెందిన గణేష్ బరైయా కేబీసీ షోలో పాల్గొన్నారు. తన ఎత్తు తక్కువ కారణంగా ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశం కోసం ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, న్యాయపోరాటం గురించి వివరిస్తూ  భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయనను ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించి, ఆయన ధైర్యాన్ని, పట్టుదలను కొనియాడారు. అయితే మూడు లక్షల రూపాయల ప్రశ్నకు తప్పుడు సమాధానం ఇవ్వడంతో ఆయన కేబీసీ ప్రయాణం ముగిసింది.

బాల్యంలో తనకు ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని గణేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుతున్న రోజుల్లో కొందరు సర్కస్ నిర్వాహకులు తమ ఇంటికి వచ్చారని, తనను తమ వెంట పంపిస్తే రూ. ఐదు లక్షలు ఇస్తామని ఆఫర్ చేశారని చెప్పారు. కానీ ఆయన తండ్రి ఆ భారీ మొత్తాన్ని తిరస్కరించి, కొడుకును చదివించడమే ముఖ్యమని భావించారు. తల్లిదండ్రులు రోజూ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న పాఠశాలకు వారి భుజాలపై తనను మోసుకుంటూ వెళ్లేవారిని తెలిపారు.

‘నీట్’ పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధించినప్పటికీ,  ఎత్తు తక్కువ కారణంగా మొదట్లో ఏ కాలేజీ కూడా ఆయనకు ఎంబీబీఎస్ సీటు ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. నిరుత్సాహపడకుండా హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు ఆయన న్యాయ పోరాటం చేశారు. పట్టుదల వీడకుండా పోరాడి ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, నేడు డాక్టర్‌గా సేవలందిస్తున్నారు. ఆయన సంకల్పం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.

ఇది కూడా చదవండి: దుకాణంలో రూ.16 ఆఫర్‌.. జనం తొక్కిసలాట!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీహరి కొడుకు మేఘాంశ్‌ 'ఆస్మాన్' చిత్రం మోషన్ పోస్టర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన నటుడు సోనూసూద్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్‌ సంచలన విజయం (ఫొటోలు)
photo 4

‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
New Tension To Chandrababu And Nara Lokesh 1
Video_icon

GEN-Z జోరుతో కూటమికి షాక్..! చంద్రబాబు, లోకేష్ కు కొత్త టెన్షన్
Massive Scam Behind Rent A Boy Friend 2
Video_icon

అద్దెకు బాయ్ ఫ్రెండ్.. రాత్రికి స్పెషల్ రేట్..
Massive Updates In iPhone 18 Pro New Features Are Impressive 3
Video_icon

ఐఫోన్ 18 ప్రో.. అప్డేట్ అదిరింది.. కొత్త వెర్షన్ ఫీచర్స్ ఇవే..
Car Incident At West Godavari District 4
Video_icon

కారు కాలువలో పడి ఐదుగురు విద్యార్థులు గల్లంతు.. ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పిన సంచలన నిజాలు
Rajahmundry Priyanka Father Fires On Chandrababu 5
Video_icon

20 లక్షలిస్తే.. నా కూతురు తిరిగివస్తుందా..! మోసం చేసావ్ చంద్రబాబు..
Advertisement
 