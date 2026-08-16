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ప్రముఖ నటుడు సోనూసూద్ (Sonu Sood) 2026 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ (80th Independence Day) వేడుకల సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బేగంబజార్లో సందడి చేశారు.
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భగత్ సింగ్ యువ సేన ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తిరంగా బైక్ ర్యాలీలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
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బేగంబజార్ ఛత్రి వద్ద సోనూసూద్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
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స్థానిక యువతతో కలిసి భారీ తిరంగా బైక్ ర్యాలీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
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యువత మత్తు పదార్థాలకు (డ్రగ్స్) దూరంగా ఉండాలని, బాధ్యత గల జీవితాన్ని గడపాలని కోరారు.
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ఈ వేడుకల్లో భాగంగా వికలాంగులకు వీల్చైర్లు, అనాథ విద్యార్థులకు స్కూల్ బ్యాగులు పంపిణీ చేశారు.
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