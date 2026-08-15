 ‘పహల్గాం లవ్ స్టోరీ‘ సినిమా స్టిల్స్‌ | Pahalgam Love Story Movie HD Stills | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘పహల్గాం లవ్ స్టోరీ‘ సినిమా స్టిల్స్‌

Aug 15 2026 3:41 PM | Updated on Aug 15 2026 3:41 PM

Pahalgam Love Story Movie HD Stills1
1/8

తెలుగు తెరకు ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత పి.ఎన్. రామచంద్రరావు కొంత విరామం తర్వాత రూపొందించిన పాన్ ఇండియా సినిమా "పహల్గాం లవ్ స్టోరీ".

Pahalgam Love Story Movie HD Stills2
2/8

ఈ సినిమాను గాయత్రి కళా చిత్ర బ్యానర్ పై పి.ఎన్. రామచంద్రరావు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు.

Pahalgam Love Story Movie HD Stills3
3/8

ఇంటెన్స్ పేట్రియాటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో కృష్ణ మోహన్, చిత్రశుక్ల హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు.

Pahalgam Love Story Movie HD Stills4
4/8

సుమన్, పూజా బిస్త్, జయప్రకాష్ నారాయణ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Pahalgam Love Story Movie HD Stills5
5/8

అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 21న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Pahalgam Love Story Movie HD Stills6
6/8

Pahalgam Love Story Movie HD Stills7
7/8

Pahalgam Love Story Movie HD Stills8
8/8

# Tag
Tollywood photo gallery Web Cinema Photos Chitra Shukla
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘వణక్కం జెన్‌జీ’.. సీఎంగా విజయ్‌ ఫస్ట్‌ ఇండిపెండెన్స్‌ డే (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణ బర్త్ డే వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 4

'డార్క్ చాక్లెట్' సినిమా మొదటి పాట లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

బాక్ల్‌ డ్రెస్‌లో మైండ్ బాక్ల్ చేస్తున్న కృతిశెట్టి సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
Big Twist In Telangana School Principal Rupa Reddy Case 1
Video_icon

మిస్టరీ మర్డర్.. 15 నిమిషాల్లో 27 కత్తిపోట్లు..!
Supply Of Liquor On Independence Day In Koilakuntla 2
Video_icon

మంత్రి ఇలాకాలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు మద్యం సరఫరా
Fire Erupts From Earth In Jharkhand 3
Video_icon

భూమిలోంచి మంటలు.. జార్ఖండ్ లో వింత ఘటన
Rashmika Mandanna Shares Emotional Post While Recovering From Injury 4
Video_icon

ఆ రోజులు గుర్తు చేసుకుంటే భయమేస్తుంది
Balakrishna Wife Vasudhara In Hindupuram 5
Video_icon

ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘించిన బాలకృష్ణ భార్య వసుంధర
Advertisement