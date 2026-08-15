‘పహల్గాం లవ్ స్టోరీ‘ సినిమా స్టిల్స్‌

1/8
తెలుగు తెరకు ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత పి.ఎన్. రామచంద్రరావు కొంత విరామం తర్వాత రూపొందించిన పాన్ ఇండియా సినిమా "పహల్గాం లవ్ స్టోరీ".
2/8
ఈ సినిమాను గాయత్రి కళా చిత్ర బ్యానర్ పై పి.ఎన్. రామచంద్రరావు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు.
3/8
ఇంటెన్స్ పేట్రియాటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో కృష్ణ మోహన్, చిత్రశుక్ల హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు.
4/8
సుమన్, పూజా బిస్త్, జయప్రకాష్ నారాయణ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.
5/8
అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 21న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
6/8
7/8
8/8