 విలన్‌ నుంచి రియల్‌ స్టార్‌గా.. శ్రీహరి అరుదైన (ఫోటోలు) | Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral | Sakshi
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విలన్‌ నుంచి రియల్‌ స్టార్‌గా.. శ్రీహరి అరుదైన (ఫోటోలు)

Aug 15 2026 12:10 PM | Updated on Aug 15 2026 12:20 PM

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral1
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హీరోగా, విలన్‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్న నటుడు శ్రీహరి(Srihari) . నేడు(ఆగస్ట్‌ 15) శ్రీహరి జయంతి.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral2
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శ్రీహరి అసలు పేరు రఘుముద్రి శ్రీహరి. 1964 ఆగస్టు 15న కృష్ణా జిల్లా సమీపంలోని ఏలమర్రులో జన్మించారు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral3
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సినిమాల్లోకి రాకముందు శ్రీహరి జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. స్టంట్ ఫైటర్‌గా పనిచేశారు. జిమ్నాస్టిక్స్‌లోనూ మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral4
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బ్రహ్మనాయుడు చిత్రంతో 1987లో శ్రీహరి సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral5
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శ్రీహరి తొలి రోజుల్లో ఎక్కువగా విలన్, యాక్షన్ పాత్రలతో కనిపించారు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral6
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హలో బ్రదర్ లాంటి సినిమాల్లో కామెడీ విలనీ చేసినా.. సీరియస్ విలన్‌గా కనిపించినా.. ఆయనలోని వేరియేషన్ స్పష్టంగా కనిపించేది.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral7
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పోలీస్ సినిమాతో హీరోగా వచ్చిన శ్రీహరి.. ఆ తర్వాత తనకంటూ ప్రత్యేకమైన యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్‌ను తెచ్చుకున్నారు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral8
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శ్రీహరి హీరోగా చేసిన సినిమాల్లో భద్రాచలం మంచి విజయం సాధించడంతో పాటు నటుడిగా మరింత గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral9
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నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా చిత్రంలో క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా అదరగొట్టేశాడు.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral10
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శ్రీహరి కెరీర్‌లో అత్యంత గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో మగధీరలోని షేర్ ఖాన్ ఒకటి

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral11
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ఢీ, బృంధావనం లాంటి చిత్రాలు శ్రీహరికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral12
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అక్షర ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ‘రియల్‌ స్టార్‌’గా ఎదిగాడు

Tollywood Actor Srihari Rare and Unseen Photos Viral13
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2013 అక్టోబర్‌ 19న 49 ఏళ్ల వయసులో ఆయన కన్నుమూశాడు.

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