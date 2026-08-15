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హీరోగా, విలన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్న నటుడు శ్రీహరి(Srihari) . నేడు(ఆగస్ట్ 15) శ్రీహరి జయంతి.
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శ్రీహరి అసలు పేరు రఘుముద్రి శ్రీహరి. 1964 ఆగస్టు 15న కృష్ణా జిల్లా సమీపంలోని ఏలమర్రులో జన్మించారు.
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సినిమాల్లోకి రాకముందు శ్రీహరి జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. స్టంట్ ఫైటర్గా పనిచేశారు. జిమ్నాస్టిక్స్లోనూ మంచి ప్రావీణ్యం సంపాదించారు.
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బ్రహ్మనాయుడు చిత్రంతో 1987లో శ్రీహరి సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు.
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శ్రీహరి తొలి రోజుల్లో ఎక్కువగా విలన్, యాక్షన్ పాత్రలతో కనిపించారు.
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హలో బ్రదర్ లాంటి సినిమాల్లో కామెడీ విలనీ చేసినా.. సీరియస్ విలన్గా కనిపించినా.. ఆయనలోని వేరియేషన్ స్పష్టంగా కనిపించేది.
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పోలీస్ సినిమాతో హీరోగా వచ్చిన శ్రీహరి.. ఆ తర్వాత తనకంటూ ప్రత్యేకమైన యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్ను తెచ్చుకున్నారు.
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శ్రీహరి హీరోగా చేసిన సినిమాల్లో భద్రాచలం మంచి విజయం సాధించడంతో పాటు నటుడిగా మరింత గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.
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నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా చిత్రంలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అదరగొట్టేశాడు.
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శ్రీహరి కెరీర్లో అత్యంత గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో మగధీరలోని షేర్ ఖాన్ ఒకటి
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ఢీ, బృంధావనం లాంటి చిత్రాలు శ్రీహరికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
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అక్షర ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ‘రియల్ స్టార్’గా ఎదిగాడు
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2013 అక్టోబర్ 19న 49 ఏళ్ల వయసులో ఆయన కన్నుమూశాడు.
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