 'ఇరుముడి'లో రవితేజ కూతురిగా చేసిన పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు) | Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos | Sakshi
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'ఇరుముడి'లో రవితేజ కూతురిగా చేసిన పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Aug 16 2026 3:55 PM | Updated on Aug 16 2026 3:55 PM

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos1
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రవితేజ హీరోగా చేస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'ఇరుముడి'(irumudi movie) ఈ శుక్రవారమే రిలీజ్.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos2
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ఈ మూవీలో రవితేజ కూతురిగా చేసిన పాప మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos3
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ఈ పాప పేరు నక్షత్ర(Nakshathra) కేరళలోని కన్నూరు ఈమె సొంతూరు.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos4
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చిన్నప్పుడే పలు యాడ్స్ చేసి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తర్వాత నటిగా మారింది.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos5
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మలయాళంలో బాలనటిగా రెండు మూవీస్ చేసింది. రీసెంట్‌గా పృథ్వీరాజ్ 'ఐ నోబడీ'లో కనిపించింది.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos6
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కన్నడలో స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్‌తో కలిసి 'డాడ్'లో చేసింది. ఇది రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos7
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ఇంతలోనే 'ఇరుముడి'తో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos8
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రింగు రింగుల జుట్టుతో చలాకీగా ఉన్న ఈ పాప.. 'ఇరుముడి' రిలీజ్ తర్వాత మరింత గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం పక్కా!

Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos9
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Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos10
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Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos11
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Irumudi Child Artist Baby Nakshathra Trending Photos17
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(Images Source : Instagram/@nakshathra__cm)

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