 పద్ధతిగా 'హిట్' సినిమా హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Ruhani Sharma Stuns In Classy Look, Wins Hearts With Her Elegant Style, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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పద్ధతిగా 'హిట్' సినిమా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Aug 16 2026 5:01 PM | Updated on Aug 16 2026 5:50 PM

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తెలుగులో చిలసౌ, హిట్ తదితర సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన రుహానీ శర్మ.. క్లాస్ లుక్‌లో అలరిస్తోంది.

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పద్ధతిగా 'హిట్' సినిమా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
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