 భర్త్ బర్త్ డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు) | Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday | Sakshi
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భర్త్ బర్త్ డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు)

Aug 16 2026 4:26 PM | Updated on Aug 16 2026 4:27 PM

Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday1
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భర్త సైఫ్ అలీ ఖాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విషెస్ చెబుతూ కొన్ని క్యూట్ ఫొటోలని హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday2
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday3
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday4
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday5
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday6
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday7
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday8
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Kareena Shares Adorable Photos on Her Husband Birthday9
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భర్త్ బర్త్ డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు)
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