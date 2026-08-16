భర్త్ బర్త్ డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు)

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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 16 2026 4:26 PM | Updated on Aug 16 2026 4:27 PM
భర్త సైఫ్ అలీ ఖాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విషెస్ చెబుతూ కొన్ని క్యూట్ ఫొటోలని హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.
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