 ‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’ పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు) | Pulasa Fish Curry: Godavari Special Pulasa Chepala Pulusu Secrets & Photos | Sakshi
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‘పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి’పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత (ఫొటోలు)

Aug 7 2026 11:18 AM | Updated on Aug 7 2026 11:42 AM

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పులస చేప (Pulasa Fish) ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో నదిలో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇది ఎంత ఫ్యామస్సో.. అంత ఖరీదు. అదిరిపోయే రుచి కూడా!

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"పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి" అని అంటారు. పులస చేప రుచి ప్రత్యేకత అలాంటిది మరి. ఇదే చేప సముద్రంలో దొరికితే దానిని 'వలస చేప' అంటారు.

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హుగ్లీ నదిలో కూడా ఈ చేప దొరుకుతుంది దీనిని వాళ్ళు 'హిల్సా అని కూడా పిలుస్తారు.

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పులస చేపల పులుసు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన వంటకం.

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పులస చేప రుచి (Pulasa Fish Curry) వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటంటే, ఇది నీటి ప్రవాహానికి ఎదురు ఈదుతుంది.

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ఈ చేప నీటి కోసం ఎదురీదే ప్రక్రియలో దాని రుచి మారిపోతుంది.

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అన్నట్టు సముద్రంలో ఉన్నపుడు దీనిని ఇలస అంటారు.ఎప్పుడైతే గోదావరిలో కలుస్తుందో అప్పుడు దీనిని పులస అంటారు.

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ఇది కేవలం జూలై ,ఆగష్టు మరియు సెప్టెంబర్ నెలలలో మాత్రమే దొరుకుతుంది.

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ఇంకో సంగతి ఏంటంటే..కూర వండిన రోజు కాకుండా, ఆ మరునాడు తింటే ‘ఆహా.. పులస’ అనాల్సిందే. జన్మలో మర్చిపోరు.

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ఆయ్‌...అదండి మరి వలస చేప..పులస చేప సంగతి.

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