వినాయకుడికి ఇష్టమైన 10 ప్రసాదాలు... మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు)

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వినాయకుడికి అత్యంత ఇష్టమైన మరియు వినాయక చవితి రోజున నైవేద్యంగా సమర్పించే ముఖ్యమైన 10 ప్రసాదాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
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మోదకాలు (Modak): వినాయకుడికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలలో మోదకాలు మొదటి స్థానంలో ఉంటాయి. వీటిని కుడుములని కూడా పిలుస్తారు, ఇవి గణపతికి అత్యంత ప్రీతికరమైనవి.
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ఉండ్రాళ్లు (Undrallu): బియ్యం రవ్వ, బెల్లం లేదా ఉప్పు వేసి చేసే ఉండ్రాళ్లు వినాయక చవితి రోజున తప్పకుండా చేసే నైవేద్యం.
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కుడుములు (Kudumulu): ఆవిరిపై ఉడికించిన బెల్లం పూర్ణం లేదా పప్పు కుడుములు వినాయకుడికి చాలా ఇష్టం.
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పాల తాలికలు (Paala Thalikaluk): బియ్యం పిండితో చేసిన తాలికలను బెల్లం పాకంలో, పాలలో ఉడికించి చేసే మధురమైన ప్రసాదం.
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పాయసం / పరమాన్నం (Payasam): పెసరపప్పు లేదా బియ్యంతో బెల్లం వేసి తయారు చేసే పరమాన్నం గణేశుడికి ఎంతో ఇష్టం.
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మోతీచూర్ లడ్డూ (Motichoor Ladoo): చిన్న బూందీతో చేసే లడ్డూలు వినాయకుడి పూజలో విశేషంగా నిలుస్తాయి.
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కొబ్బరి లడ్డూ (Coconut Ladoo): తాజా కొబ్బరి తురుము మరియు బెల్లం లేదా పంచదారతో చేసే లడ్డూలు సులభంగా మరియు రుచిగా ఉంటాయి.
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పులిహోర (Tamarind Rice): చింతపండు లేదా నిమ్మకాయ పులిహోరను నైవేద్యంలో భాగంగా వినాయకుడికి సమర్పిస్తారు.
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పూర్ణం బొబ్బట్లు (Puran Poli): శనగపప్పు, బెల్లంతో చేసే పూర్ణం భక్ష్యాలు పండుగ రోజు ప్రత్యేక ప్రసాదం.
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చెరుకు గడలు & అరటిపండ్లు (Sugarcane & Bananas): వంటకాలతో పాటు తాజా అరటిపండ్లు, వినాయకుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన చెరుకు గడలను నైవేద్యంగా ఉంచుతారు.