 వినాయకుడికి ఇష్టమైన 10 ప్రసాదాలు... మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు) | 10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వినాయకుడికి ఇష్టమైన 10 ప్రసాదాలు... మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు)

Sep 12 2026 1:58 PM | Updated on Sep 12 2026 2:02 PM

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos1
1/11

వినాయకుడికి అత్యంత ఇష్టమైన మరియు వినాయక చవితి రోజున నైవేద్యంగా సమర్పించే ముఖ్యమైన 10 ప్రసాదాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos2
2/11

మోదకాలు (Modak): వినాయకుడికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలలో మోదకాలు మొదటి స్థానంలో ఉంటాయి. వీటిని కుడుములని కూడా పిలుస్తారు, ఇవి గణపతికి అత్యంత ప్రీతికరమైనవి.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos3
3/11

ఉండ్రాళ్లు (Undrallu): బియ్యం రవ్వ, బెల్లం లేదా ఉప్పు వేసి చేసే ఉండ్రాళ్లు వినాయక చవితి రోజున తప్పకుండా చేసే నైవేద్యం.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos4
4/11

కుడుములు (Kudumulu): ఆవిరిపై ఉడికించిన బెల్లం పూర్ణం లేదా పప్పు కుడుములు వినాయకుడికి చాలా ఇష్టం.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos5
5/11

పాల తాలికలు (Paala Thalikaluk): బియ్యం పిండితో చేసిన తాలికలను బెల్లం పాకంలో, పాలలో ఉడికించి చేసే మధురమైన ప్రసాదం.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos6
6/11

పాయసం / పరమాన్నం (Payasam): పెసరపప్పు లేదా బియ్యంతో బెల్లం వేసి తయారు చేసే పరమాన్నం గణేశుడికి ఎంతో ఇష్టం.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos7
7/11

మోతీచూర్ లడ్డూ (Motichoor Ladoo): చిన్న బూందీతో చేసే లడ్డూలు వినాయకుడి పూజలో విశేషంగా నిలుస్తాయి.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos8
8/11

కొబ్బరి లడ్డూ (Coconut Ladoo): తాజా కొబ్బరి తురుము మరియు బెల్లం లేదా పంచదారతో చేసే లడ్డూలు సులభంగా మరియు రుచిగా ఉంటాయి.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos9
9/11

పులిహోర (Tamarind Rice): చింతపండు లేదా నిమ్మకాయ పులిహోరను నైవేద్యంలో భాగంగా వినాయకుడికి సమర్పిస్తారు.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos10
10/11

పూర్ణం బొబ్బట్లు (Puran Poli): శనగపప్పు, బెల్లంతో చేసే పూర్ణం భక్ష్యాలు పండుగ రోజు ప్రత్యేక ప్రసాదం.

10 Offerings Favored by Lord Vinayaka Sakshi News Special Photos11
11/11

చెరుకు గడలు & అరటిపండ్లు (Sugarcane & Bananas): వంటకాలతో పాటు తాజా అరటిపండ్లు, వినాయకుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన చెరుకు గడలను నైవేద్యంగా ఉంచుతారు.

# Tag
vinayaka chavithi vinayaka chavithi celebrations Vinayaka Chavithi Festival Vinayaka Chavithi Wishes photo gallery viral photos food
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వినాయకుడికి ఇష్టమైన 10 ప్రసాదాలు... మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు)
photo 2

సమంత స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి ఆగమన కార్యక్రమం (ఫొటోలు)
photo 4

‘ది ప్యారడైజ్‌’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకున్న వెరైటీ గణనాథులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Talasani Srinivas Yadav as CM in Mock Assembly 1
Video_icon

సీఎంగా తలసాని.. ఉత్తమ్‌గా పల్లా.. మాక్‌ అసెంబ్లీలో నవ్వులే ...
Gudivada Amarnath Gets Emotional Over Majji Srinivasa Rao Joins TDP 2
Video_icon

అమర్నాథ్ మాట్లాడుతుండగా మరోసారి కంటతడి పెట్టిన బొత్స
Inside Elon Musk’s Flying Palace 3
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ ఇల్లు చిన్నదే.. గాలిలో ఆఫీస్
High tension at Hyderabad Gun Park 4
Video_icon

హైదరాబాద్ గన్ పార్క్ వద్ద హైటెన్షన్ అసెంబ్లీ ముందు నిరసన
Perni Nani Warning To Chandrababu Over False Allegations On YS Viveka Case 5
Video_icon

బాబాయ్ స్వర్గంలో.. కూతురు బాబు పక్కన.. గొడ్డలి టీడీపీ ఆఫీసులో ఇప్పుడు చెప్పండి గొడ్డలి పార్టీ ఎవరిదో
Advertisement