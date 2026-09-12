 రాత్రికి రాత్రే 23 కి.మీ వెనక్కి సముద్రం.. ఏం జరగబోతుంది? | Sea Recedes 23 Km Overnight in Argentina Whats Happening Next | Sakshi
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రాత్రికి రాత్రే 23 కి.మీ వెనక్కి సముద్రం.. ఏం జరగబోతుంది?

Sep 12 2026 11:33 AM | Updated on Sep 12 2026 11:33 AM

Sea Recedes 23 Km Overnight in Argentina Whats Happening Next

సముద్రం ఉన్నచోట ఒక్కసారిగా నేల కనిపిస్తే..? అలలు కనిపించాల్సిన చోట నిర్మాణాలు, సముద్రపు అడుగుభాగం బయటపడితే..? అర్జెంటీనాలో ఇప్పుడు ఇదే వింత పరిణామం కనిపించింది. రాత్రి వేళ సముద్రపు నీరు భారీగా వెనక్కి వెళ్లడం.. మళ్లీ కొంతసేపటికి ముందుకు రావడం వరుసగా జరుగుతోంది. ఒకటి రెండు కిలోమీటర్లు కాదు.. ఏకంగా 23 కిలోమీటర్ల మేర సముద్రం వెనక్కి వెళ్లినట్లు కనిపించడంతో ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేపుతోంది. నీటిలో కప్పబడి ఉండే ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా బయటపడటంతో అక్కడి దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి.

‘కంటికి కనిపించేది అంతా నిజం కాదు’ అన్నట్టుగా.. సముద్రం వెనక్కి వెళ్లిన సమయంలో సాధారణంగా నీటిలో కనిపించని ప్రాంతాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సముద్రపు అడుగుభాగం, నీటితో కప్పబడి ఉండే నిర్మాణాలు, తీర ప్రాంతంలోని ఇతర ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా కనిపించాయి. దీంతో అసలు సముద్రం ఎందుకు ఇంత దూరం వెనక్కి వెళ్లిందనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

సాధారణంగా సముద్రం ముందుకు వెనక్కి కదలడం సహజమే. చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణ, సూర్యుడి ప్రభావం, గాలుల వేగం, సముద్ర ప్రవాహాలు, స్థానిక భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా టైడ్స్‌ (ఆటుపోట్లు) ఏర్పడుతుంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఆటుపోట్ల సమయంలో సముద్రం గణనీయంగా వెనక్కి వెళ్లినట్లు కనిపించవచ్చు. అయితే అర్జెంటీనాలో నమోదవుతున్న ఈ స్థాయి మార్పు మాత్రం సాధారణ దృశ్యానికి భిన్నంగా ఉండటంతో పర్యావరణ నిపుణుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా ఈ పరిణామం రెండు రోజులు పాటు రాత్రి సమయంలోనే కనిపిస్తుండటమే ఇప్పుడు ఆసక్తిని పెంచుతోంది. సముద్రపు నీరు వెనక్కి వెళ్లిన సమయంలో బయటపడుతున్న ప్రాంతాల్లో గతంలో నీటిలో కనిపించని నిర్మాణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో స్థానికులు ఈ దృశ్యాలను ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు.

అయితే సముద్రం ఇలా వెనక్కి వెళ్లిందంటే వెంటనే సునామీ వస్తుందనే అర్థం కాదు. సముద్ర మట్టంలో అసాధారణ మార్పులకు అనేక సహజ కారణాలు ఉండొచ్చు. స్థానిక టైడల్‌ పరిస్థితులు, గాలులు, సముద్ర ప్రవాహాలు, వాతావరణ మార్పులు వంటి అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాతే అసలు కారణాన్ని నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో పర్యావరణవేత్తలు ఈ పరిణామాలను తేలికగా తీసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మట్టాలు, తీర ప్రాంతాల్లో మార్పులు, వాతావరణంలో అసాధారణ పరిస్థితులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలను శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు. ‘ముందు జాగ్రత్తే మేలు’ అన్నట్టుగా తీర ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి అసాధారణ మార్పులు కనిపించినప్పుడు అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలించడం అవసరం.

మొత్తంగా.. అర్జెంటీనాలో సముద్రం ఏకంగా 23 కిలోమీటర్ల మేర వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపించడం ఇప్పుడు ప్రకృతి వింతగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇది పూర్తిగా సహజమైన టైడల్‌ ప్రభావమా? స్థానిక సముద్ర ప్రవాహాల కారణమా? లేక మరేదైనా అసాధారణ భౌగోళిక, వాతావరణ పరిస్థితి ప్రభావమా? అన్నది శాస్త్రీయ పరిశీలనతోనే తేలాల్సి ఉంది. కానీ రాత్రివేళ సముద్రం వెనక్కి వెళ్లి.. పగలు నీటిలో దాగిపోయే దృశ్యాలు మాత్రం అర్జెంటీనాలో ఇప్పుడు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి.

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