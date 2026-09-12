సాక్షి, చెన్నై : తమిళనాడు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీల్లో భాగం ఒక
ప్రభుత్వాన్ని మూసెయ్యడం కాదయ్యా! ఓన్లీ కళాశాలలనే!
ఒక్కసారే అన్ని కహానీలు ఎందుకు చెప్పార్సార్!!
తెలుగు బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ మొదలై నాలుగు రోజులే అయింది.
ముంబై- గోవా హైవే విస్తరణ పనులు నత్త నడకన సాగుతుండటంపై కేంద్ర రహదారి రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తీవ్ర అసహనం
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఫతేపూర్ జిల్ల�...
జైపూర్: రాజస్థాన్లోని జైపూర్ కర్ధన...
ఇటీవలి కాలంలో బెంగళూరు పేరు చెబితే ఐ�...
ససారం: బిహార్లోని రోహ్తాస్ జిల్లా...
ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాం...
బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి బాక్సింగ్ ఛాంప...
ఒకవైపు హార్ముజ్ జలసంధి.. మరోవైపు బాబ�...
ముంబై: గణేశ్ చతుర్థి వేడుకలకు ముందుగ�...
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభ�...
ప్యోంగ్యాంగ్: ఉత్తర కొరియా తాజాగా శ�...
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి రిటైర్మెంట్క�...
వినాయక చవితి వచ్చిందంటే చాలు దేశమంతా...
ఇంతవరకు చాలామంది ఒత్తిడితో కూడిన కార...
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో స్టేట్ �...
సాక్షి, కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో మ...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 12 2026 11:32 AM | Updated on Sep 12 2026 11:32 AM
అగ్రరాజ్యంలో ఓటుకు నోటు