'ఇరుముడి' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

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మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా, డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా భారీ విజయాన్ని సాధించింది.
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ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 'జనరేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్' గా దూసుకుపోతోంది.
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ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్లో 'ఇరుముడి బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్' (సక్సెస్ మీట్) వేడుకను చాలా ఘనంగా నిర్వహించింది.
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👉: ఈ వేడుకలో హీరో రవితేజ మాట్లాడుతూ, "ఇరుముడి సినిమా ఒక నటుడిగా నాకు ఎంతో గౌరవాన్ని (రెస్పెక్ట్) తెచ్చిపెట్టింది" అని ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
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👉: హీరోయిన్ ప్రియా భవాని శంకర్ మాటలు: ఈ సినిమాలో భాగం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందంటూ, సినిమాను ఇంత పెద్ద హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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👉: ఈ కార్యక్రమంలో నటుడు సాయి కుమార్, బేబీ నక్షత్ర మరియు చిత్ర సాంకేతిక నిపుణులు పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
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