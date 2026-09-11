 కేరళ కుట్టీలా మారిపోయిన 'ధురంధర్' భామ.. (ఫొటోలు) | The Dhurandhar Beauty Turns Into a Kerala Girl Photos | Sakshi
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కేరళ కుట్టీలా మారిపోయిన 'ధురంధర్' భామ.. (ఫొటోలు)

Sep 11 2026 1:31 PM | Updated on Sep 11 2026 1:44 PM

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'ధురంధర్' మూవీలోని ఐటమ్ సాంగ్‌తో ఫేమస్ అయిపోయిన ఆయేషా ఖాన్.. రీసెంట్‌గా కేరళలోని అలెప్పీ వెళ్లింది. అక్కడే ఓనం పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే కేరళ స్టైల్ డ్రస్సింగ్‌తో ఆకట్టుకుంది.

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కేరళ కుట్టీలా మారిపోయిన 'ధురంధర్' భామ.. (ఫొటోలు)
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