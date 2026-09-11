 సౌండ్ బాక్స్‌తో గ్లామరస్ శ్రుతి హాసన్.. (ఫొటోలు) | Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సౌండ్ బాక్స్‌తో గ్లామరస్ శ్రుతి హాసన్.. (ఫొటోలు)

Sep 11 2026 12:14 PM | Updated on Sep 11 2026 12:25 PM

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos1
1/13

స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్.. మ్యూజిక్ సౌండ్ బాక్స్‌తో గ్లామరస్ పోజులిచ్చేసింది. ఆ ఫొటోలు ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos2
2/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos3
3/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos4
4/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos5
5/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos6
6/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos7
7/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos8
8/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos9
9/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos10
10/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos11
11/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos12
12/13

Glamorous Shruti Haasan with a Sound Box Photos13
13/13

# Tag
Shruti Haasan Shruti Haasan. photo gallery Instagram Actress Tollywood kolly wood Fashion
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సౌండ్ బాక్స్‌తో గ్లామరస్ శ్రుతి హాసన్.. (ఫొటోలు)
photo 2

కామాఖ్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్న ఉపాసన.. (ఫొటోలు)
photo 3

'ఖైదీ' పాప ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిశారు (ఫొటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలాల అమావాస్య వేడుకలు...(ఫొటోలు)
photo 5

వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్‌’ లుక్స్‌.. షూటింగ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
AI Could Kill All Humans Anthropic Researcher Jacob Coxon Quits With Warning 1
Video_icon

మనుషులను AI చంపేయొచ్చు.. ఆంత్రోపిక్ పరిశోధకుడి సంచలన హెచ్చరిక
Intercaste Marriage Bride Side Family Members Demolished Groom House 2
Video_icon

కొంప కూల్సిన ప్రేమ పెళ్లి..
Foldable Phone Battle Between IPhone And Samsung 3
Video_icon

వామ్మో 3 లక్షలా! ఐఫోన్ DUOకు సామ్ సంగ్ బిగ్ షాక్
Anil Kumar Yadav Sensational Comments On MLA Vemireddy Prasanthi Reddy 4
Video_icon

పెద్దమ్మ ప్రశాంతమ్మ.. నేనెంటో శ్రీధర్ రెడ్డికి అడుగు చెప్తాడు
170 Year Old Lord Hanuman Idol In Ujjain 5
Video_icon

ఖడే హనుమాన్... ఉజ్జయినిలో కదలని విగ్రహం వెనుక అసలు కథ!
Advertisement