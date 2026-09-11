కామాఖ్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్న ఉపాసన.. (ఫొటోలు)

సాక్షి, చెన్నై : తమిళనాడు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీల్లో భాగం ఒక
ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదంటే కుదరదు.. ఉన్నదివ్వాల్సిందే!!
ప్రభుత్వాన్ని మూసెయ్యడం కాదయ్యా! ఓన్లీ కళాశాలలనే!
ముంబై- గోవా హైవే విస్తరణ పనులు నత్త నడకన సాగుతుండటంపై కేంద్ర రహదారి రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తీవ్ర అసహనం
ఒకప్పుడు ‘ఇండియా ఔట్’ అంటూ భారత్ను
సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డ�...
వ్యాపారంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలగానే మనక...
మంచితనం, మర్యాద, బాధ్యతగా ఉండటం తప్పే�...
సాక్షి, కాకినాడ: కాకినాడ జిల్లాలో ఏఈ న...
పదహారేళ్ల వయసులో సకమ్మకు పెళ్లి జరిగ...
ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్కు �...
సాక్షి, వరంగల్: వరంగల్లో సంచలన ఘటన చ...
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సాక్షి, కాకినాడ: గోదావరిలో చేపల వేటకు ...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో వేడి పెరిగింది....
వాషింగ్టన్: అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ చ...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీకి చెందిన CSIR-ఇన్స్�...
ఆపిల్ సంస్థ తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్�...
యాపిల్ సంస్థ ఎట్టకేలకు తన మొదటి ఫోల్�...
The Mumbai-Goa Highway widening project ముంబై-గోవా హైవే విస్త�...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
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బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
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ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
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న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 11 2026 11:32 AM | Updated on Sep 11 2026 12:36 PM
మెగా కోడలు ఉపాసన.. గౌహతిలోని కామాఖ్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంది. తల్లిదండ్రులతో అమ్మవారి సేవలో పాల్గొంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
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