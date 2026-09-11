 గోదావరిలో భారీ పండుగప్ప.. 16వేలకు వేలం! | Massive 23Kg Pundugappa Fish Caught in Godavari In Yanam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోదావరిలో భారీ పండుగప్ప.. 16వేలకు వేలం!

Sep 11 2026 8:38 AM | Updated on Sep 11 2026 9:13 AM

Massive 23Kg Pundugappa Fish Caught in Godavari In Yanam

సాక్షి, కాకినాడ: గోదావరిలో చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులకు అదృష్టం వరించింది. వారి వలకు ఏకంగా 23 కేజీల భారీ పండుగప్ప చేప చిక్కింది. అనంతరం, భారీ చేపను వేలం వేయగా.. 16000లకు అమ్ముడైంది. ఈ చేప సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాల మేరకు.. కాకినాడ జిల్లాలో మత్స్యకారులకు 23 కేజీల భారీ పండుగప్ప చేప చిక్కింది. దీంతో, యానాం మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్లిన ఈ భారీ చేపను చూసేందుకు స్థానికులు ఆసక్తి చూపించారు. అనంతరం చేపను వేలం వేయగా కోలాటి దేవి అనే వ్యాపారి రూ.16 వేలకు దక్కించుకున్నారు. భారీ పరిమాణంలో ఉన్న పండుగప్ప చేప వలకు చిక్కడం స్థానికంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. 

ఇదీ చదవండి: అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్‌.. ఏపీకి భారీ వర్షసూచన

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఖైదీ' పాప ఇప్పుడెలా ఉందో చూశారా? ఏడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిశారు (ఫొటోలు)
photo 2

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పోలాల అమావాస్య వేడుకలు...(ఫొటోలు)
photo 3

వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్‌’ లుక్స్‌.. షూటింగ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 4

వినాయక చవితి 2026...నేను రెడీ అంటున్న గణేష్ (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది (ఫోటోలు)

Video

View all
Weather Department Officer Srinivas About Climate Changes In Hyderabad 1
Video_icon

ప్రకృతి డేంజర్ సిగ్నల్స్.. ఇది వానా కాలమా.. ఎండా కాలమా!
Building Owner Locks MRO Office For Not Paying Rent 2
Video_icon

నా రెంట్ ఎక్కడ! అద్దె కట్టలేదని MRO ఆఫీసుకు తాళం
Analyst Shankar Comments About Scam In DSC Jobs 3
Video_icon

తన బిడ్డను కాపాడుకునేందుకు ఎంతో మంది బిడ్డల బతుకులు బాబు బలి చేస్తున్నాడు
Massive Fire In A Car On Vijayawada Benz Circle Flyover 4
Video_icon

ప్రయాణిస్తున్న కారులో మంటలు.. క్షణాల్లో బూడిద
India Smashed Bangladesh By 40 Runs 5
Video_icon

బంగ్లా చిత్తు చిత్తు.. ఫైనల్స్ కు భారత్
Advertisement
 