 పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు) | Actress Shriya Saran Visited the Tirumala Viral Photos | Sakshi
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పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు)

Sep 11 2026 2:17 PM | Updated on Sep 11 2026 2:19 PM

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ప్రముఖ సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌(Shriya Saran) తన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.#HBDShriyaSaran

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శుక్రవారం ఉదయం కూతురు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల చేరుకున్న ఆమె.. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

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పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం కంటే.. శ్రీవారి సన్నిధిలో గడపడానికి శ్రియ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)

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