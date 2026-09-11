పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు)

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ప్రముఖ సినీ నటి శ్రియ శరణ్(Shriya Saran) తన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.#HBDShriyaSaran
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శుక్రవారం ఉదయం కూతురు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల చేరుకున్న ఆమె.. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
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పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం కంటే.. శ్రీవారి సన్నిధిలో గడపడానికి శ్రియ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)