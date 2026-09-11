 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు) | Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Sep 11 2026 2:46 PM | Updated on Sep 11 2026 2:49 PM

Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos1
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ప్రముఖ సినీ నటి కృతి శెట్టి (Krithi Shetty) కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.

Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos2
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2026 సెప్టెంబర్ 11, శుక్రవారం ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఆమె స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos3
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ఆలయానికి విచ్చేసిన కృతి శెట్టికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలికారు.

Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos4
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ఆలయ అధికారులు ఆమెకు శ్రీవారి తీర్థప్రసాదాలను, పట్టువస్త్రాన్ని అందజేశారు.

Actress Krithi Shetty Spotted AT Tirumala Temple HD Photos5
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అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'జనవరి 12 విడుదల' అనే సినిమాలో కృతి శెట్టి ప్రస్తుతం నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా విజయవంతం కావాలని ఆమె స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు సమాచారం.

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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)

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