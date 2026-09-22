 తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు) | Annual Salakatla Rathotsavam Brahmotsavams In Tirumala Photos Gallery Viral, Dimple Hayathi Seeks Lord Venkateswara Blessings | Sakshi
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తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

Sep 22 2026 12:42 PM | Updated on Sep 22 2026 12:50 PM

Annual Salakatla Rathotsavam Brahmotsavams in Tirumala 1
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తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు ఉభయదేవేరులతో కూడిన శ్రీమలయప్పస్వామివారి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. వేలాది మంది భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొని రథాన్ని లాగి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందారు.

Annual Salakatla Rathotsavam Brahmotsavams in Tirumala 2
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బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఉభయదేవేరులతో కూడిన శ్రీమలయప్పస్వామివారిని మహోన్నత రథంపై అధిష్ఠింపజేసి తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు.

Annual Salakatla Rathotsavam Brahmotsavams in Tirumala 3
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స్వామివారు రథంపై విహరిస్తుండగా భక్తులు అడుగడుగునా హారతులు సమర్పిస్తూ, “గోవిందా.. గోవిందా” అంటూ భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.

Annual Salakatla Rathotsavam Brahmotsavams in Tirumala 4
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# Tag
Salakatla brahmotsavam Brahmotsavams tirumala devotional photo gallery viral photos
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