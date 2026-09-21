 తిరుమల : గజ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి దివ్య దర్శనం (ఫొటోలు) | Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam | Sakshi
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తిరుమల : గజ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి దివ్య దర్శనం (ఫొటోలు)

Sep 21 2026 6:50 AM | Updated on Sep 21 2026 6:50 AM

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam1
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తిరుమల: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆరో రోజైన ఆదివారం రాత్రి శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు గజ వాహనాన్ని అధిరోహించి భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు.

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam2
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వాహనం ముందు గజరాజులు గంభీరంగా నడుస్తుండగా.. మంగళవాయిద్యాల నడుమ, భక్తజనుల గోవిందనామస్మరణతో తిరుమాడ వీధులు భక్తిపారవశ్యంతో మార్మోగాయి.

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam3
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భక్తబృందాలు భజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొల్పాయి. జీయ్యంగార్ల ప్రబంధ పారాయణంతో వాహనసేవ మరింత వైభవంగా సాగింది.

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam4
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విశేష సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పిస్తూ శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam5
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam6
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam7
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam8
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam9
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam10
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam11
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam12
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam13
13/26

Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam14
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam15
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam16
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam17
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam18
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam19
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam20
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam21
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam22
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam23
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam24
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam25
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Tirumala Brahmotsavam 2026 : Sri Malayappa Swamy in Gaja Vahanam26
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# Tag
brahmotsavam tirumala Salakatla brahmotsavam photo gallery devotional
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