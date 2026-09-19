 ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి...ట్యాంక్ బండ్‌పై సందడిగా నిమజ్జనం (ఫొటోలు) | Ganesh Immersion Banned In Tank Bund 2026 Photos | Sakshi
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ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి...ట్యాంక్ బండ్‌పై సందడిగా నిమజ్జనం (ఫొటోలు)

Sep 19 2026 6:42 AM | Updated on Sep 19 2026 7:02 AM

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హైదరాబాద్‌: ఖైరతాబాద్‌లో కొలువుదీరిన 69 అడుగుల శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు.

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మరో వైపు ట్యాంక్‌బండ్ పరిసరాలలో గణేష్ నిమజ్జనం సందడి ఎంతో కోలాహలంగా సాగుతుంది. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ భక్తుల కోలాహలం, డప్పు చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం సంతరించుకుంటాయి.

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శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం మరియు నిమజ్జనం సజావుగా సాగడం కోసం పోలీస్ యంత్రాంగం, జీహెచ్‌ఎంసీ (GHMC) భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తాయి.

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ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, భారీ క్రేన్ల ఏర్పాటు మరియు నిరంతర నిఘా వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.

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