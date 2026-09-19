1/20
హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్లో కొలువుదీరిన 69 అడుగుల శ్రీ పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు.
2/20
మరో వైపు ట్యాంక్బండ్ పరిసరాలలో గణేష్ నిమజ్జనం సందడి ఎంతో కోలాహలంగా సాగుతుంది. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ భక్తుల కోలాహలం, డప్పు చప్పుళ్లు, నృత్యాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం సంతరించుకుంటాయి.
3/20
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం మరియు నిమజ్జనం సజావుగా సాగడం కోసం పోలీస్ యంత్రాంగం, జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తాయి.
4/20
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, భారీ క్రేన్ల ఏర్పాటు మరియు నిరంతర నిఘా వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20