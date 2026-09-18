 భ్లాక్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ మమితా బైజు గ్లామర్..ఫోటోలు | Mamitha Baiju Glamorous Look in a Black Dress Photos | Sakshi
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భ్లాక్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ మమితా బైజు గ్లామర్..ఫోటోలు

Sep 18 2026 3:26 PM | Updated on Sep 18 2026 3:27 PM

Mamitha Baiju Glamorous Look in a Black Dress Photos1
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ఇటీవల మూడు సూపర్ హిట్స్ అందుకున్న బ్యూటీ మమితా బైజు. తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఈ పిక్స్‌లో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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Mamitha Baiju Glamorous Look in a Black Dress Photos6
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భ్లాక్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ మమితా బైజు గ్లామర్..ఫోటోలు
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