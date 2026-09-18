 సీఎం విజయ్ తనయుడు జాసన్ సంజయ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ (ఫొటోలు) | Sigma Movie Teaser Launch Event Photos | Sakshi
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'సిగ్మా' సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Sep 18 2026 11:41 AM | Updated on Sep 18 2026 11:45 AM

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సందీప్ కిషన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'సిగ్మా' (Sigma).

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తమిళ స్టార్ హీరో, రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

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సందీప్ కిషన్ సరసన ఫరియా అబ్దుల్లా కథానాయికగా నటిస్తోంది. రాజు సుందరం, సంపత్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

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ఫన్, అడ్వెంచర్ మరియు ట్రెజర్ హంట్ (నిధి అన్వేషణ) ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన విభిన్నమైన కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్‌గా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

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ఈ సినిమా తెలుగు ప్రమోషన్స్ మరియు ప్రెస్ మీట్ ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

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కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ లిమిటెడ్ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తోంది.

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గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది

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