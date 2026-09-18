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భారతరత్న, దిగ్గజ కర్ణాటక సంగీత గాయని ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి జీవిత కథ ఆధారంగా 'ఎం.ఎస్ - ఎ లెగసీ ఆన్ స్క్రీన్' (M.S - A Legacy On Screen) పేరుతో రూపొందుతున్న బయోపిక్లో రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
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చెన్నైలోని మ్యూజిక్ అకాడమీలో ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. అగ్ర నటుడు కమలహాసన్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి క్లాప్ ఇచ్చారు.
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దర్శకత్వం: గౌతమ్ తిన్ననూరి ('జెర్సీ' ఫేమ్)
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నిర్మాతలు: అల్లు అరవింద్, రాక్లైన్ వెంకటేష్, బన్నీ వాస్
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సంగీతం : అనిరుధ్ రవిచందర్
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భాషలు: నాలుగు దక్షిణ భారత భాషల్లో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
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