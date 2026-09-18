 ఎం.ఎస్‌. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్‌లో రష్మిక మందన్న (ఫొటోలు) | Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos | Sakshi
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ఎం.ఎస్‌. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్‌లో రష్మిక మందన్న (ఫొటోలు)

Sep 18 2026 7:09 AM | Updated on Sep 18 2026 7:13 AM

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos1
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భారతరత్న, దిగ్గజ కర్ణాటక సంగీత గాయని ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి జీవిత కథ ఆధారంగా 'ఎం.ఎస్ - ఎ లెగసీ ఆన్ స్క్రీన్' (M.S - A Legacy On Screen) పేరుతో రూపొందుతున్న బయోపిక్‌లో రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos2
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చెన్నైలోని మ్యూజిక్ అకాడమీలో ఈ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. అగ్ర నటుడు కమలహాసన్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి క్లాప్ ఇచ్చారు.

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos3
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దర్శకత్వం: గౌతమ్ తిన్ననూరి ('జెర్సీ' ఫేమ్)

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos4
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నిర్మాతలు: అల్లు అరవింద్, రాక్‌లైన్ వెంకటేష్, బన్నీ వాస్

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos5
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సంగీతం : అనిరుధ్ రవిచందర్

Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos6
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భాషలు: నాలుగు దక్షిణ భారత భాషల్లో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.

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Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos11
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Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos13
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Rashmika Mandanna In M.S. Subbulakshmi Biopic HD Photos18
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