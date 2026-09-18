 భర్తకు నయనతార బర్త్‌ డే విషెస్.. ఫోటోలు | Nayanthara Birthday Wishes to Her Husband Photos | Sakshi
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భర్తకు నయనతార బర్త్‌ డే విషెస్.. ఫోటోలు

Sep 18 2026 4:09 PM | Updated on Sep 18 2026 4:22 PM

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లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార తన భర్త విఘ్నేశ్ శివన్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. సముద్రపు ఒడ్డున తన భర్తతో ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియా వైరలవుతున్నాయి.

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భర్తకు నయనతార బర్త్‌ డే విషెస్.. ఫోటోలు

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