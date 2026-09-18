‘‘మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు. అంతకంటే మంచి మనసు కూడా ఉంది.
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలుగు సినీ పరిశ్రమను కొంతకాలం హడలెత్తిం
సాక్షి, విజయవాడ: నందూస్ స్కామ్ బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా వ
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక అనూహ్యమైన మార్పు వైపు ప్రయాణిస్తోంది.
నిఠారి హత్యకేసులో నిర్దోషిగా విడుదల�...
చీకటి గదిలో విలన్ తరహా కుర్చీలో యోగ�...
సరిగ్గా నెల రోజుల్లో పెళ్లి. ఏర్పాట్...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ అసెంబ్లీ�...
ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలో అత్యంత పవిత్రమై�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో మరోహత్య�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో 22ఏ నిషే�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: కూటమి సర్కార్ పాల�...
సాక్షి, సిద్దిపేట: సిద్దిపేట జిల్లా ఎ�...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో టీవీకే-కాంగ్రె�...
యెమెన్లో హౌతీల దూకుడు పెరుగుతున్న వ...
ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించడాన్ని పా�...
సరదాగా గడుపుదామని వెళ్లిన నవ దంపతులక...
పెళ్లిళ్లలోనూ,పండగల్లోనూ, ఉత్సవాల్ల�...
ఏ వ్యాపారంలోనైనా ఒక్కసారి ఘోరమైన నష్...
అమెరికాలోని అట్లాంటా (జార్జియా) నగరా�...
కౌలాలంపూర్ నుండి సిడ్నీకి వెళ్తున్న ...
స్ఫూర్తి పొందడానికి క్షణం చాలు...ఆ క్ష...
మిర్జాపూర్: ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మి�...
గడ్చిరోలి: మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి ...
సాక్షి, విజయవాడ: సాక్షి టీవీ దెబ్బకు క...
అమెరికాలో హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక వ్�...
అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర పరివాహక ప్రాంత�...
డాక్టర్ వై ఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఫౌండేషన...
సాక్షి, విజయవాడ: గాదె సాయికృష్ణ లాకప్�...
దివంగత నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్...
భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో శ్రీ గ...
వాషింగ్టన్: అమెరికా నైరుతి ప్రాంతంల...
సాక్షి, మహబూబాబాద్ జిల్లా: డోర్నకల్ ఎ�...
Sep 18 2026 4:09 PM | Updated on Sep 18 2026 4:22 PM
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార తన భర్త విఘ్నేశ్ శివన్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. సముద్రపు ఒడ్డున తన భర్తతో ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియా వైరలవుతున్నాయి.
భర్తకు నయనతార బర్త్ డే విషెస్.. ఫోటోలు
భ్లాక్ డ్రెస్లో హీరోయిన్ మమితా బైజు గ్లామర్..ఫోటోలు
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీమలయప్ప స్వామి వారు (ఫొటోలు)
సీఎం విజయ్ తనయుడు జాసన్ సంజయ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ (ఫొటోలు)
'మగాళ్లు జిందాబాద్' మూవీ ప్రెస్మీట్ (ఫొటోలు)
DSC స్కామ్ లో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఎమ్మెల్యే కూనతో కుమ్మక్కైన SAAP
వర్షిణి & ముకేశ్ లవ్? చరణ్ కు బిగ్ షాక్
ED నోటీసులు.. అంబటిపై మరో కేసు..
రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ లో ఘోర సంఘటన
రవితేజ ఇరుముడి OTTలోకి వచ్చేస్తుందా?