 హైదరాబాద్‌ పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశీ సింగ్ (ఫొటోలు) | Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశీ సింగ్ (ఫొటోలు)

Sep 19 2026 6:21 AM | Updated on Sep 19 2026 6:21 AM

Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos1
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హైదరాబాద్‌: పంజాగుట్ట బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఐఫోన్ 18 ప్రో, 18 ప్రో మాక్స్ ఫోన్లను ఆవిష్కరించి సందడి చేసిన సినీ నటి రాశీ సింగ్.

Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos2
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Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos3
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Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos4
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Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos6
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Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos8
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Film Actress Rashi Singh Created a buzz in Panjagutta HD Photos10
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హైదరాబాద్‌ పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశీ సింగ్ (ఫొటోలు)
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