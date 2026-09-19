 మార్కెట్లోకి ఐఫోన్‌ 18 ఎంట్రీ...స్టోర్స్‌ ముందు క్యూ కట్టిన ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు) | official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max | Sakshi
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మార్కెట్లోకి ఐఫోన్‌ 18 ఎంట్రీ...స్టోర్స్‌ ముందు క్యూ కట్టిన ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు)

Sep 19 2026 7:47 AM | Updated on Sep 19 2026 7:47 AM

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max1
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టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ ఇటీవల ఆవిష్కరించిన ఐఫోన్‌ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లు తాజాగా భారత మార్కెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాయి.

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max2
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శుక్రవారం నుంచి అమ్మకాలు ప్రారంభం కావడంతో, ముందుగా దక్కించుకునేందుకు యాపిల్‌ స్టోర్స్‌ తెరవడానికి ముందు నుంచే ఫ్యాన్స్‌ బారులు తీరారు.

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max3
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ముంబై, ఢిల్లీ నుంచి బెంగళూరు వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో చాంతాడంత క్యూలు కనిపించాయి.

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max4
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పలువురు ఫ్యాన్స్‌ తమ పాత ఐఫోన్లను అప్‌గ్రేడ్‌ చేసుకునేందుకు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు.

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max5
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సెప్టెంబర్‌ 9న అమెరికాలో ఆవిష్కరించిన ఐఫోన్‌ 18 ప్రో ధర భారత్‌లో రూ. 1,64,900 నుంచి, 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ రేటు రూ. 1,79,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max6
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max7
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max8
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max9
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max10
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max11
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max12
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max13
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max14
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max15
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max16
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max17
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max18
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max19
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max20
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max21
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max22
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max23
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max24
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max25
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max26
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official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max27
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Images Source : Twitter (X)

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