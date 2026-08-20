 మరమనుషుల కేరింతలు.. అబ్బురపరుస్తున్న వింత రోబోలు! (ఫొటోలు) | World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing | Sakshi
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మరమనుషుల కేరింతలు.. అబ్బురపరుస్తున్న వింత రోబోలు! (ఫొటోలు)

Aug 20 2026 10:43 AM | Updated on Aug 20 2026 10:53 AM

World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing1
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చైనా రాజధాని బేజింగ్‌లోని బీరెన్ యిచుయాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ వేదికగా ‘వరల్డ్ రోబోట్ కాన్ఫరెన్స్’ ప్రారంభమైంది.

World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing2
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ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ రోబోటిక్స్ సంస్థలు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు ఈ సమ్మేళనానికి హాజరయ్యారు.

World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing3
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ఈ ప్రదర్శనలో మానవుల తరహాలో పనులు చేసే అత్యాధునిక హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు, పారిశ్రామిక, వైద్య రంగాల్లో ఉపయోగపడే విశిష్ట రోబోటిక్ పరికరాలు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing4
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ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్ కలయికతో భవిష్యత్తు సాంకేతికత ఎలా ఉండబోతోందో ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్పష్టంగా చూపుతోంది.

World Robot Conference at Exhibition Centre in Beijing5
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సాంకేతిక ప్రియులు, సందర్శకుల సందడితో బీరెన్ యిచుయాంగ్ ప్రాంగణం కోలాహలంగా మారింది.

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Images Source : : Twitter (X)

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