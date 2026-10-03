ఒళ్లు గగుర్పొడిచే 10 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ ఘటనలు

సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లై దుబాయ్ విమానంలో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చార్ అపారమైన ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించి ఒక పెను విమాన విపత్తును నివారించారు. తన కో-పైలట్ చేతిలో కత్తిపోట్లకు గురై, కదలలేని స్థితికి చేరినప్పటికీ, విమానంలోని 174 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బందిని కాపాడారు. ఇదే తరహాలో విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు విమానాలను పైలట్లు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. విమానయాన చరిత్రలోని 10 ప్రధాన ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
యూఎస్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లైట్ 1549: ‘ది మిరాకిల్ ఆన్ ది హడ్సన్’ (2009)
న్యూయార్క్ లాగార్డియా విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరిన కొద్ది క్షణాల్లోనే, ఒక ఎయిర్బస్ ఏ320 కెనడా గీస్ (బాతుల గుంపు)ను ఢీకొంది దీంతో రెండు ఇంజన్లూ ధ్వంసమయ్యాయి. రన్వేను చేరుకునేందుకు విమానం చాలా తక్కువ ఎత్తులో, తక్కువ వేగంతో ఉందని గుర్తించిన కెప్టెన్ చెస్లీ సుల్లీ సులెన్బెర్గర్, ఫస్ట్ ఆఫీసర్ జెఫ్రీ స్కిల్స్ విమానాన్ని గడ్డకట్టే హడ్సన్ నదిపై ల్యాండ్ (గ్లైడ్) చేశారు. విమానంలో ఉన్న మొత్తం 155 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
ఎయిర్ కెనడా ఫ్లైట్ 143: ‘ది గిమ్లీ గ్లైడర్’ (1983)
ఇంధనం నింపే సమయంలో జరిగిన మెట్రిక్ మార్పిడి పొరపాటు కారణంగా.. బోయింగ్ 767 విమానం కెనడా మీదుగా 41,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇంధనం పూర్తిగా అయిపోయింది. అనుభవజ్ఞుడైన గ్లైడర్ పైలట్ కెప్టెన్ రాబర్ట్ పియర్సన్ విమాన వేగం పెరగకుండా ఎత్తును వేగంగా తగ్గించడానికి ‘సైడ్స్లిప్’ విన్యాసాన్ని ఉపయోగించారు. గిమ్లీ (మానిటోబా)లోని ఒక నిరుపయోగ మిలిటరీ రన్వేపైన ఆ విమానాన్ని దించారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆ రన్వేను స్పోర్ట్స్ కార్ల రేసింగ్ కోసం వాడుతున్నారనే విషయం ఆయనకు తెలియదు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎటువంటి హాని జరగలేదు.
టాకా ఫ్లైట్ 110: ది లెవీ ల్యాండింగ్ (1988)
న్యూ ఓర్లీన్స్కు చేరుకుంటున్న సమయంలో ఒక బోయింగ్ 737.. తీవ్రమైన ఉరుములు, మెరుపుల తుఫాను గుండా ప్రయాణించింది. భారీ వడగళ్లు, నీరు ఇంజన్లలోకి చేరడంతో రెండు ఇంజన్లు ఒకేసారి ఆగిపోయాయి. కెప్టెన్ కార్లోస్ డార్డానో కిందనున్న నాసా ఇండస్ట్రియల్ లెవీకి చెందిన ఒక గడ్డితో కూడిన గట్టును గుర్తించి, విమానాన్ని నేర్పుగా గాల్లో తేలియాడిస్తూ, ఆ గడ్డి నేలపై ల్యాండ్ చేశారు. మొత్తం 45 మంది ప్రయాణికులు ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. విమానం ఏమాత్రం దెబ్బతినకపోవడంతో ఇంజనీర్లు అక్కడే మరమ్మతులు పూర్తి చేసి, కొన్ని వారాల తర్వాత ఆ గట్టు పైనుంచే దాన్ని తిరిగి గాల్లోకి ఎగరేశారు.
డీహెచ్ఎల్ (డీహెచ్ఎల్).. బాగ్దాద్ క్షిపణి దాడి(2003)
బాగ్దాద్ నుండి టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే.. ఉపరితలం నుండి గగనతలంలోకి దూసుకెళ్లే క్షిపణిఎయిర్బస్ ఏ300 కార్గో జెట్ను తాకింది. దీంతో ఎడమ రెక్కలో కొంత భాగం తెగిపడటంతో పాటు మూడు స్వతంత్ర హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలు పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోయాయి. కంట్రోల్ వీల్, రడ్డర్ లేదా ఫ్లాప్స్ ఏవీ పనిచేయని స్థితిలో కెప్టెన్ ఎరిక్ జెన్నోట్, ఆయన సిబ్బంది విమానంలోని ఎడమ, కుడి ఇంజన్ల థ్రోటిల్స్ను (త్రస్ట్ వెక్టరింగ్) నియంత్రించారు. తీవ్రమైన గాలి ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ, మంటలు చెలరేగిన విమానాన్ని తిరిగి బాగ్దాద్ విమానాశ్రయానికి చేర్చారు. ఫ్లైట్ కంట్రోల్స్ ఏవీ లేకుండా విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసిన మొట్టమొదటి విజయవంతమైన ఘటన ఇది.
అలోహా ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ 243: పైకప్పు లేని కన్వర్టబుల్ జెట్ (1988)
24,000 అడుగుల ఎత్తులో లోహం అలసట (metal fatigue) కారణంగా పేలుడు తరహా డీకంప్రెషన్ సంభవించి, ఎగువ క్యాబిన్ పైకప్పులోని ఏకంగా 5.5 మీటర్ల భాగం ఊడిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు బహిరంగ ఆకాశం కింద కూర్చున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. కెప్టెన్ రాబర్ట్ షోర్న్స్టీమర్, ఫస్ట్ ఆఫీసర్ మిమి టాంప్కిన్స్ తీవ్రమైన గాలి నిరోధకతను, ఒక ఇంజన్ వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. వంగుతున్న విమాన బాడీని నియంత్రిస్తూ, అత్యవసరంగా కిందికి దిగి, హవాయిలోని మౌయిలో ఆ దెబ్బతిన్న విమానాన్ని విజయవంతంగా ల్యాండ్ చేశారు. విమానంలోని 95 మందిలో 94 మందిని కాపాడారు.
యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ 232: సియోక్స్ సిటీ మిరాకిల్ (1989)
విమానం తోక భాగంలో ఉన్న డీసీ-10 ఇంజన్ గాల్లో ఉండగానే పేలిపోయింది. దాని శకలాలు మూడు హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలను కోసేయడంతో కాక్పిట్ ఫ్లైట్ కంట్రోల్స్ పూర్తిగా నిరుపయోగంగా మారాయి. విమానంలో ప్రయాణికుడిగా ఉన్న సీనియర్ చెక్ ఎయిర్మ్యాన్ సహాయంతో కెప్టెన్ అల్ హేన్స్, ఆయన సిబ్బంది టీమ్వర్క్తో ఇంజన్ల వేగ వ్యత్యాసం ఆధారంగా ఆ భారీ జెట్ను నియంత్రించారు. అయోవాలోని సియోక్స్ సిటీ రన్వేపై విమానం వేగంతో ఢీకొట్టి ధ్వంసమైనప్పటికీ, సిబ్బంది చూపిన నైపుణ్యం వల్ల విమానంలోని 296 మందిలో 184 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లైట్ 9: అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘంలోనికి. (1982)
హిందూ మహాసముద్రం మీదుగా రాత్రి వేళ ప్రయాణిస్తుండగా, బోయింగ్ 747 విమానం.. అగ్నిపర్వత బూడిద మేఘంలోకి ప్రవేశించింది. ఆ రాపిడి ధూళి ఇంజన్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడంతో నాలుగు ఇంజన్లూ ఒకేసారి ఆగిపోయాయి. దాంతో ఆ భారీ జంబో జెట్ పూర్తిగా శక్తిహీనమైపోయింది. కెప్టెన్ ఎరిక్ మూడీ స్థిరమైన గ్లైడ్ను ఏర్పాటు చేసుకుని, అత్యవసరంగా కిందికి దిగడం ప్రారంభించారు. బూడిద మేఘం అంచును దాటి స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి రాగానే, సిబ్బంది తిరిగి ఇంజన్లను పనిచేయించడంలో విజయం సాధించారు. ఇసుక తుఫాను తాకిడికి విండ్షీల్డ్ పూర్తిగా మసకబారి ఎదురుగా ఏమీ కనిపించకపోయినప్పటికీ, వారు జకార్తాలో కేవలం పరికరాల ఆధారంగా ల్యాండింగ్ చేశారు.
ఎయిర్ ట్రాన్సాట్ ఫ్లైట్ 236: రికార్డు స్థాయి గ్లైడింగ్ (2001)
అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంపై ప్రయాణిస్తుండగా ఇంధన లీకేజీ కారణంగా ఎయిర్బస్ ఏ330 ఇంధన ట్యాంకులు ఖాళీ అయ్యాయి. ఏ భూభాగానికీ చేరువలో లేని వందల మైళ్ల దూరంలో రెండు ఇంజన్లు ఆగిపోయాయి. కెప్టెన్ రాబర్ట్ పిచే ప్రాథమిక అత్యవసర విద్యుత్, హైడ్రాలిక్ శక్తి కోసం ‘రామ్ ఎయిర్ టర్బైన్’ను ఉపయోగించారు. ఆయన ఆ భారీ విమానాన్ని సముద్రంపై ఏకంగా 120 కిలోమీటర్ల దూరం గాల్లో తేలియాడిస్తూ తీసుకెళ్లారు. ఇది ప్రయాణికుల విమానయాన చరిత్రలోనే అత్యంత సుదీర్ఘమైన గ్లైడింగ్. అనంతరం అజోర్స్లోని సైనిక స్థావరంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసి, 306 మంది సముద్రంలో మునిగిపోకుండా కాపాడారు.
లాట్ పోలిష్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ 16: బెల్లీ ల్యాండింగ్ (2011)
నెవార్క్ నుండి వస్తున్న బోయింగ్ 767 విమానంలో సెంట్రల్ హైడ్రాలిక్ లీకేజీ కారణంగా ప్రధాన ల్యాండింగ్ గేర్ వ్యవస్థ పూర్తిగా పనిచేయకుండా పోయింది. బ్యాకప్ గ్రావిటీ-డ్రాప్ మెకానిజం కూడా విఫలమవడంతో, చక్రాలు తెరచుకోకుండానే ల్యాండ్ కావాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. కెప్టెన్ తడేయుజ్ వ్రోనా వార్సాలోని చోపిన్ విమానాశ్రయం చుట్టూ విమానాన్ని తిప్పుతూ అదనపు ఇంధనాన్ని వినియోగించారు. ఈలోగా అత్యవసర సిబ్బంది రన్వేపై మంటలను నిరోధించే ఫోమ్ను సిద్ధం చేశారు. రన్వే తారుపై లోహం రాసుకుపోతున్నప్పుడు రెక్కలు సమాంతరంగా ఉండేలా చూసుకుంటూ ఆయన అత్యంత స్థిరమైన, ఫ్లాట్ బెల్లీ ల్యాండింగ్ చేశారు. విమానానికి మంటలు అంటుకోకుండా ఆగిపోయింది. 231 మంది ప్రయాణికులు ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటకు వచ్చారు.
కథే పసిఫిక్ ఫ్లైట్ 780: అధిక వేగంతో ల్యాండింగ్ (2010)
సురబయ వద్ద తీసుకున్న కలుషిత ఇంధనం కారణంగా ఒక ఎయిర్బస్ ఏ330 ఇంధన వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతిని, గాల్లో ఉండగానే ఇంజన్ థ్రోటిల్స్ జామ్ అయ్యాయి. ఒక ఇంజన్ పూర్తిగా ఆగిపోగా, మరొక ఇంజన్ అత్యధిక థ్రస్ట్ వద్ద లాక్ అయిపోయింది. ల్యాండింగ్ కోసం వేగాన్ని తగ్గించడానికి నిరాకరించింది. కెప్టెన్ మాల్కం హిక్స్, ఫస్ట్ ఆఫీసర్ డేవిడ్ కాసాస్ అత్యంత భయానక పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు. సాధారణ ల్యాండింగ్ వేగం కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. వారు ఆ భారీ విమానాన్ని హాంకాంగ్ రన్వేపై దించి, గరిష్ట ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ ఉపయోగించి, విమానం సముద్రంలో పడటానికి కొద్ది క్షణాల ముందు నిలువరించారు. తద్వారా మొత్తం 322 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడారు.
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