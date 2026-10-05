 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ భారత క్రికెటర్‌ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు) | Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ భారత క్రికెటర్‌ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)

Oct 5 2026 7:37 AM | Updated on Oct 5 2026 7:45 AM

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala1
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భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala2
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సోమవారం తెల్లవారుజామున ఆయన తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala3
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ఆలయానికి చేరుకున్న శిఖర్ ధావన్‌కు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు, దర్శనానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala4
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దర్శనానంతరం ఆయనకు ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala5
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శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం ధావన్ మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ.. "నేను తిరుమలకు రావడం ఇదే మొదటిసారి.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala6
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ఇక్కడికి రావడం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది, ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పొందాను.

Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala7
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Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala8
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Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala9
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Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala10
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Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala11
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Indian cricketer Shikhar Dhawan visited Lord Venkateswara at Tirumala12
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(Images Source : Instagram/itsmytirupati)

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