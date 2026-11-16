 టీమిండియావైపు దూసుకొస్తున్న చోటా సెహ్వాగ్‌..! (ఫోటోలు) | Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Viral Photos | Sakshi
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టీమిండియావైపు దూసుకొస్తున్న చోటా సెహ్వాగ్‌..! (ఫోటోలు)

Nov 16 2026 9:22 AM | Updated on Nov 16 2026 9:38 AM

Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Viral Photos1
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భారత మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ ఆయన తనయుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచాడు.

Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Viral Photos2
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అండర్-19 ఆసియా కప్‌లో విశేష ప్రదర్శనతో ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్’ అవార్డును కైవసం చేసుకున్నాడు.

Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Viral Photos3
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ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్‌గా నిలవడమే కాకుండా, భారత్ తొమ్మిదోసారి టైటిల్ విజేతగా నిలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Viral Photos4
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పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్ మ్యాచ్‌లోనూ ఆర్యవీర్ రాణించాడు.

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ఆర్యవీర్ ప్రదర్శనతో భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు మరో యువ సంచలనం లభించినట్లయింది.

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(Images Source : Instagram/aaryavirsehwag)

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