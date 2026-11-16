 విజయవాడ భవానీ ద్వీపం కార్తీక వనభోజనాల సందడి (ఫోటోలు) | Karthika Vanabhojanalu at Bhavani Island in Vijayawada | Sakshi
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విజయవాడ భవానీ ద్వీపం కార్తీక వనభోజనాల సందడి (ఫోటోలు)

Nov 16 2026 7:20 AM | Updated on Nov 16 2026 7:20 AM

Karthika Vanabhojanalu at Bhavani Island in Vijayawada1
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విజయవాడ : భవానీ ద్వీపంలో ‘కార్తిక’ సందడి మొదలైంది. కార్తిక మాసం తొలి ఆదివారం కావడంతో ద్వీపం పర్యాటకులతో కళకళలాడింది.

Karthika Vanabhojanalu at Bhavani Island in Vijayawada2
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కృష్ణానది అందాలను తిలకిస్తూ.. బంధుమిత్రుల సపరివారంతో వచ్చిన ప్రజలు ఆడుతూ పాడుతూ ఉత్సాహంగా గడిపారు.

Karthika Vanabhojanalu at Bhavani Island in Vijayawada3
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సహపంక్తి భోజనాలు చేశారు. కొందరు యువకులు స్పీడ్‌ బోట్లను డ్రైవ్‌ చేశారు. మహిళలు, చిన్నారులు ఉయ్యాలలూగుతూ సంతోషంగా గడిపారు.

Karthika Vanabhojanalu at Bhavani Island in Vijayawada4
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అయితే ద్వీపంలో సౌకర్యాల లేమి పర్యాటకులకు ఇబ్బందులు కలుగజేసింది. గతంలో ఉన్న పరిస్థితులు ద్వీపంలో లేకపోవడంతో పెదవి విరిచారు.

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– సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విజయవాడ

# Tag
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