 తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు) | Inaugural Meeting of the Telangana Folk Industry | Sakshi
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తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు)

Nov 4 2026 6:52 AM | Updated on Nov 4 2026 6:52 AM

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సిరిసిల్ల: సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రం జానపదాల సింగిడైంది. పాటల ప్రవాహం మానేరు వాగై పారింది. పాట ప్రజల పక్షం ఉంటుందని, ప్రజల పాటకు చావుండదని కళాకారులు అన్నారు.

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ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాల మైదానంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన తెలంగాణ ఫోక్‌ ఇండస్ట్రీ ఆవిర్భావ సభకు రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాలకు చెందిన కవులు, కళాకారులు, ఉద్యమకారులు తరలివచ్చారు.

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అరుణోదయ విమలక్క, సినీ రచయిత జాతీయ అవార్డు గ్రహీత కాసర్ల శ్యాం, నల్గొండ గద్దర్, వరంగల్‌ శ్రీనివాస్, తేలు వి జయ, దరువు ఎల్లన్న, మురళీ మధు, జంగిరెడ్డి, ఆకునూరి దేవయ్య, జడల రమేశ్, గిద్దె రాంనర్సయ్య, అభినయ్‌ శ్రీనివాస్, మౌనిక యాదవ్, రేలరేల గంగతో పాటు వందలాది మంది కళాకారులు తమ ఆటపాటలతో మరిపించారు.

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కళాకారుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్‌ అన్నారు.

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రేవంత్‌రెడ్డి ప్రభుత్వం కవులు, కళాకారులకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుందన్నారు. గద్దర్‌ పేరిట సినీ అవార్డులను ఇవ్వడం, అందెశ్రీ పాటను తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతంగా ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు.

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# Tag
Telangana Folk Artist Folk Singer photo gallery Kasarla Shyam
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