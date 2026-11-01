 హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు) | A lively Halloween in Hyderabad | Sakshi
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హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)

Nov 1 2026 6:19 AM | Updated on Nov 1 2026 6:49 AM

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హైదరాబాద్ : నగరంలో శనివారం హాలోవీన్‌ (Halloween 2026) సందడి సందడిగా సాగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్‌ 31న జరుపుకొనే ఈ వేడుకల నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

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ఒకనాడు పాశ్చాత్య దేశాల సంస్కృతిలో భాగమై... తర్వాత భాగ్య నగర వినోద సంస్కృతిలోనూ తనదైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.

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ఈసారి హాలోవీన్‌ వేడుకలు దెయ్యాల వేషధారణలకే పరిమితం కాలేదు. భయానక అనుభూతిని ప్రత్యక్షంగా ఆస్వాదించేలా హారర్‌ హౌస్‌లు వెలిశాయి.

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జూబ్లీహిల్స్, హైటెక్‌ సిటీ ప్రాంతాల్లో హాలోవీన్‌ పార్టీలు జోరుగా నిర్వహించారు. దెయ్యాల వేషాల్లో ఫొటోలు దిగడం నుంచి హారర్‌ అనుభూతిని ఆస్వాదించడం వరకు.. భయాన్ని కూడా వినోదంగా మార్చుకునే హాలోవీన్‌ సంస్కృతి నగరంలో కొత్త వారాంత ఆకర్షణగా మారింది.

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ఫిల్మ్‌నగర్‌లోని పాపాయా వేదికగా రెండు రోజుల కార్నివాల్ మొదలైంది. జూబ్లీహిల్స్‌ గ్రీజ్‌ మంకీలో ప్రత్యేక సంగీత కార్యక్రమం సాగింది.

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లుఫ్ట్‌ బార్‌ అండ్‌ కిచెన్‌లో ’సేన్‌ ఆర్‌ ఇన్‌సేన్‌’ పేరుతో హాలోవీన్‌ పార్టీ, ట్రోజన్‌ పబ్‌ అండ్‌ కిచెన్‌లో ’రాక్షస’ పేరుతో ప్రత్యేక వేడుకలున్నాయి.

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ఫిల్మ్‌నగర్‌ ఈఎక్స్‌టీ వేదికగా ’ఎక్స్‌టీ హారర్‌ హౌస్‌’, సోమాజిగూడలోని ది పార్క్‌లో ’హాలోవీన్‌ ఆఫ్టర్‌ డార్క్‌’వేడుకలు అలరించాయి. పాఠశాలల్లో చిన్నారులు హాలోవీన్‌ దుస్తులు ధరించి సందడి చేశారు.

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