హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)

1/19
హైదరాబాద్ : నగరంలో శనివారం హాలోవీన్ (Halloween 2026) సందడి సందడిగా సాగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 31న జరుపుకొనే ఈ వేడుకల నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
2/19
ఒకనాడు పాశ్చాత్య దేశాల సంస్కృతిలో భాగమై... తర్వాత భాగ్య నగర వినోద సంస్కృతిలోనూ తనదైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
3/19
ఈసారి హాలోవీన్ వేడుకలు దెయ్యాల వేషధారణలకే పరిమితం కాలేదు. భయానక అనుభూతిని ప్రత్యక్షంగా ఆస్వాదించేలా హారర్ హౌస్లు వెలిశాయి.
4/19
జూబ్లీహిల్స్, హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాల్లో హాలోవీన్ పార్టీలు జోరుగా నిర్వహించారు. దెయ్యాల వేషాల్లో ఫొటోలు దిగడం నుంచి హారర్ అనుభూతిని ఆస్వాదించడం వరకు.. భయాన్ని కూడా వినోదంగా మార్చుకునే హాలోవీన్ సంస్కృతి నగరంలో కొత్త వారాంత ఆకర్షణగా మారింది.
5/19
ఫిల్మ్నగర్లోని పాపాయా వేదికగా రెండు రోజుల కార్నివాల్ మొదలైంది. జూబ్లీహిల్స్ గ్రీజ్ మంకీలో ప్రత్యేక సంగీత కార్యక్రమం సాగింది.
6/19
లుఫ్ట్ బార్ అండ్ కిచెన్లో ’సేన్ ఆర్ ఇన్సేన్’ పేరుతో హాలోవీన్ పార్టీ, ట్రోజన్ పబ్ అండ్ కిచెన్లో ’రాక్షస’ పేరుతో ప్రత్యేక వేడుకలున్నాయి.
7/19
ఫిల్మ్నగర్ ఈఎక్స్టీ వేదికగా ’ఎక్స్టీ హారర్ హౌస్’, సోమాజిగూడలోని ది పార్క్లో ’హాలోవీన్ ఆఫ్టర్ డార్క్’వేడుకలు అలరించాయి. పాఠశాలల్లో చిన్నారులు హాలోవీన్ దుస్తులు ధరించి సందడి చేశారు.
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19